Challans a engagé Randall Haynes pour remplacer Brent Jackson

Lors de sa défaite à Quimper ce vendredi 4 octobre pour la 4e journée de Nationale 1 masculine, le Vendée Challans Basket a aligné Randall Haynes (1,92 m, 29 ans) 13 minutes. L’arrière étasunien a rejoint le groupe de Sébastien Lambert jeudi afin de remplacer Brent Jackson (1,93 m, 30 ans), qui a été remercié en cours de semaine. Deux jours plus tard, il a déjà disputé un match, largement perdu chez les Béliers (95-72). « On lui a donné un peu de temps de jeu, mais avec le voyage et le décalage horaire c’était compliqué », a reconnu son nouveau coach au micro de Ouest-France.

39 d’évaluation contre Challans la saison passée

Randall Haynes n’est pas un inconnu en France et en Nationale 1 masculine (NM1) puisqu’il évoluait à Boulogne-sur-Mer la saison passée. L’ancien pensionnaire d’Old Dominion (NCAA) tournait à 14,6 points à 43,4% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 3,1 passes décisives en 29 minutes. Il avait notamment cumulé 36 points à 7/13 à 3-points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 39 d’évaluation en 32 minutes de jeu dans une victoire contre… Challans, ou encore 35 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 38 d’évaluation face à Caen, futur vainqueur des playoffs. Auparavant, il a joué en G-League, Slovénie, Belgique, Autriche et Israël.