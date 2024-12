Chalon confirme en gagnant le derby bourguignon à Dijon

Après sa large victoire face à Saint-Quentin, l’Élan Chalon a confirmé avec une victoire après prolongation à Dijon (87-94) dans le derby bourguignon. Cela faisait sept ans que les Chalonnais n’avaient plus gagné chez leurs voisins. C’est une deuxième victoire en deux matches pour Elric Delord qui réussit ses débuts sur le banc de l’Élan.

Jusqu’à 11 points d’avance pour Dijon en première mi-temps

Dominateurs au rebond (47 prises à 25), adroits à 3-points (12/27), avec l’apport de la quasi totalité de ses joueurs professionnels, les Chalonnais ont signé leur quatrième victoire de la saison. Pourtant, la JDA Dijon de Chris Sengfelder (19 points à 7/11 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 40 minutes) a rapidement pris plus de 10 points d’avance (30-19, 14′). A la pause, les locaux pointaient encore en tête (42-36) malgré 5 points de suite de Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans). Ce dernier, qui a terminé meilleur marqueur de son équipe (17 points), et les siens ont recollé et sont même passés devant (50-51, 26′) durant le troisième quart-temps sur une troisième de Michael Stockton (1,85 m, 35 ans).

La suite s’est révélée serrée. Si Chalon a pris 6 points d’avance (67-73) à 6 minutes de la fin, Dijon a enchaîné par un 9 à 0 pour reprendre le dessus (76-73, 38′). Finalement, Zac Cuthbertson, qui a manqué un lancer franc à 2,6 secondes de la fin, et Markis

Développement à venir.