Charnay fait tomber l’ASVEL Féminin, Bourges reste leader

LFB - Charnay a battu l'ASVEL Féminin ce dimanche 17 décembre pendant Bourges a conservé sa place de leader de LFB et que Tarbes s'est imposé avec seulement cinq pros.

Après sa grosse performance en EuroLeague contre le Fenerbahçe Istanbul, l’ASVEL Féminin n’a pas réussi à enchaîner à Charnay pour la 11e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB).

Les joueuses de David Gautier se sont inclinées à Charnay-lès-Mâcon une semaine après avoir du jouer une prolongation face à Landerneau. Le correspondant du Progrès n’hésite pas à parler de suffisance. Ce qui semble être également le cas pour David Gautier. « On a tendance à se mettre au niveau de l’adversaire en étant capable de sortir des gros matches et des matches moyens. Contre une équipe qui a beaucoup d’envie, qui est très engagée, dans les moments où on se met au même niveau, on montre qu’on est un petit peu au-dessus mais on se fait dominer quand on n’y est pas. Comme je l’ai dit aux joueuses, à force de jouer avec le feu, on se brûle et ce n’est pas la première fois cette saison ». Le CBBS a pu compter sur une excellente Maëva Djaldi-Tadbi à l’intérieur (19 points et 10 rebonds) pour aller chercher sa sixième victoire et pointe à la cinquième place à l’issue de la phase aller.

L’équipe de Stéphane Leite se retrouve ainsi juste derrière Lattes-Montpellier (7 victoires et 4 défaites) qui a perdu sur le parquet du leader, Bourges, ce dimanche 17 décembre. Largement distancé, le BLMA est revenu par l’intermédiaire de Migna Touré (23 points à 8/12 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d’évaluation en 33 minutes) mais a finalement échoué au Prado. Les Tango signent une huitième victoire de suite en LFB.

Tarbes gagne avec seulement cinq pros !

Enfin, Tarbes s’est imposé avec seulement cinq joueuses professionnelles ce dimanche contre Angers. Quatre d’entre elles ont joué 40 minutes et Dominique Malonga a pu souffler 5 minutes grâce à la rotation apportée par Maëva Marcq. De retour après sa blessure en équipe de France, Carla Leite a inscrit 22 points à 8/19 aux tirs, provoqué 9 fautes mais aussi perdu 9 ballons.