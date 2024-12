Cholet s’assure de passer la trêve en tête de Betclic ÉLITE, Saint-Quentin se rapproche de la Leaders Cup

Nanterre perd son momentum

Comment gagner un match en ne faisant qu’un seul stop dans les cinq dernières minutes ? Spoiler : à moins d’être à +20 à la 35e, on ne peut pas… C’est l’amère expérience vécue par Nanterre ce samedi, incapable d’enrayer l’attaque choletaise dans le money-time, si ce n’est via un maigre contre de Roko Prkacin sur le jeune Léopold Levillain, encore très précieux par ailleurs (4 points à 2/4, 3 rebonds et 2 contres pour 8 d’évaluation en 15 minutes).

Toujours au contact à la 32e minute (77-78), les Franciliens se sont pourtant effondrés dans les derniers instants (97-104), victimes notamment de deux shoots décisifs d’Aaron Wheeler (14 points), qui a su prendre le relais d’un Gerald Ayayi merveilleux à la baguette, malgré un petit problème d’adresse (17 points à 6/15, 4 rebonds et 5 passes décisives). Difficile, toutefois, de ressortir un seul joueur du collectif maugeois, avec huit éléments entre 9 et 17 points, et la contribution précieuse du bizuth Levillain en neuvième homme !

Toujours leaders de Betclic ÉLITE avec 11 victoires en 13 matchs, les hommes de Fabrice Lefrançois sont même d’ores et déjà assurés de rester premiers pendant la trêve hivernale. Le match ASVEL – Paris dimanche fera décrocher l’un des deux dauphins, pointés à une longueur pour l’instant, et CB dispose du panier-average sur les deux. Mais quelle meilleure façon de boucler une phase aller rêvée qu’en s’offrant le derby de l’Ouest vendredi face au Mans ?! En revanche, après son rétablissement des deux dernières journées, Nanterre a pratiquement perdu tout espoir de disputer la Leaders Cup.

Saint-Quentin étouffe Le Portel

S’il est difficile de gagner un match en ne signant qu’un seul stop dans les cinq dernières minutes, c’est en revanche beaucoup plus aisé dès lors qu’on n’encaisse moins de 60 points… « Le SQBB peut-il défendre ?« , demandait-on à Julien Mahé début décembre, en marge de la déroute axonaise à Chalon-sur-Saône (63-91). « Si je ne l’avais pas vu bien le faire en début de saison, je me poserais la même question que vous », répondait-il alors. Depuis, le technicien picard a effectué des ajustements dans ses rotations défensives et a retrouvé de l’imperméabilité. Ainsi, après avoir contenu Limoges à 67 points, Saint-Quentin a limité Le Portel à 54 petites unités !

Soit un succès à la maison qui permet aux coéquipiers d’un très bon Nolan Traoré (13 points à 5/12, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 17 d’évaluation et un +/- de +33) de faire un pas de géant vers la Leaders Cup (8v-5d). Embêté en première mi-temps par des Stellistes qui l’a forcé à jouer sur un tempo lent, le SQBB a su se rendre le match facile au retour des vestiaires en enchaînant les belles séquences défensives et en trouvant un peu d’adresse, avec une ligne arrière au diapason de Traoré (11 points et 2 passes décisives pour Enzo Goudou-Sinha, 15 points à 5/7 et 3 passes décisives pour Jerome Robinson). Battue pour la cinquième fois de rang en championnat (54-71), l’ESSM reste 15e de Betclic ÉLITE (3v-10d), soit virtuellement barragiste.