Christopher Ebunangombe passe professionnel au Portel

Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans) prend la place de Gaëtan Meyniel (1,89 m, 24 ans) dans le groupe professionnel de l’ESSM Le Portel. Ce dernier étant parti à l’ADA Blois, le groupe d’Eric Girard avait besoin d’un joueur professionnel supplémentaire au statut de joueur formé localement.

✅ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 #𝐄𝐛𝐮𝐧𝐚𝐧𝐠𝐨𝐦𝐛𝐞 🇫🇷 En constante progression et leader du groupe Espoirs du haut de ses 17 ans, Christopher se voit récompenser en signant ce jour son premier contrat professionnel avec l'ESSM Le Portel 🤝 pic.twitter.com/oHFzdUPgo7 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) January 23, 2025

Leader de l’effectif Espoirs (12,1 points à 40,4% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds, 2,8 passes décisives et 2,2 interceptions en 29 minutes), plus gros CV du centre de formation (passé par le Pôle France et les équipes de France U15, U16 et U17), l’ancien joueur de Rouen est aussi un meneur de jeu, comme l’est Meyniel. Il était donc logique que ce soit lui qui prenne ce spot de 10e homme dans la rotation stelliste. Christopher Ebunangombe continuera cependant à jouer pour l’équipe Espoirs de l’ESSM Le Portel, elle qui est en lice pour la qualification pour le Trophée du Futur avec 8 victoires en 15 matches cette saison.