Claude Marquis, ancien international français, est décédé à l’âge de 44 ans

Claude Marquis s’en est allé. L’ancien international français, retraité des parquets depuis 2016, était âgé de 44 ans et résidait sur Montpellier (Hérault) où il travaillait. Il a succombé à une crise cardiaque.

Petit pivot musculeux aux mains en or, le Guyanais a fait ses débuts en Pro A le 30 janvier 1999 avec Cholet, son club formateur pour lequel il ferrailla treize saisons durant – une histoire d’amour simplement interrompue momentanément par une mésentente chronique avec Erman Kunter -, le natif de Cayenne a vécu une carrière longue, variée mais parfois mouvementée.

Claude Marquis laissera une empreinte sportive marquante, lui qui fut un pivot physique, bon défenseur et capable de peser en attaque grâce notamment à un jeu dos au panier remarquable. Tout proche d’être le meilleur joueur français de Pro A en 2004-2005 (15,7 points et 5,8 rebonds de moyenne), il a paradoxalement vécu l’une des plus grosses déceptions de sa vie de sportif cette année-là en se faisant souffler une place qui lui était promise pour l’EuroBasket 2005 par l’improbable Jérôme Schmitt, méconnu pivot de Bourg-en-Bresse.

Au final, l’histoire entre Marquis et l’équipe de France gardera un goût d’inachevé, lui qui a certes connu 36 sélections au gré de campagnes de qualification et de matchs amicaux en 2004, 2005 et 2008 mais qui aurait mérité de connaître les joies d’une compétition internationale.

Egalement passé par Strasbourg, Caserte (Italie), Pau-Lacq-Orthez, Nancy et même par l’Iran et le Maroc, Claude Marquis a pourtant construit l’intégralité de son palmarès à Cholet, tant avec le centre de formation qu’avec les professionnels : champion de France Espoirs 1997, vainqueur du Trophée du Futur en 2000, double All-Star de Pro A (2004 et 2005) et vainqueur de la Semaine des As 2008. Sans oublier évidemment cette montée en Pro A décrochée avec l’ESSM qui lui a permis de finir sur une excellente note. Depuis, il s’était reconverti dans la tech après avoir lancé l’application « Asmodine ».

L’ensemble de la rédaction de BeBasket présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Claude Marquis.