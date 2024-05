Collin Malcolm très incertain pour le match 3 de la série ASVEL – Paris

Collin Malcolm (2,01 m, 26 ans) a été victime d’une entorse de la cheville en demi-finales des playoffs de Betclic ELITE contre l’ASVEL. L’ailier du Paris Basketball a été touché à la fin d’une rencontre perdue de peu (85-89) face à l’ASVEL lors du match 2 de la série rapporte Le Parisien., qui annonce qu’il ne devrait pas jouer pour le match 3 ce mardi à Villeurbanne.

Collin Malcolm a tourné sur les deux premiers matchs contre l’ASVEL à 11 points, 4,5 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes.

LE MVP DU GAME 1 (again and again !) : @CollinMalcolm 🤩

⭐️ 18 POINTS

⭐️ 3/5 À 3 POINTS

⭐️ 18 D’ÉVALUATION

— Paris Basketball (@ParisBasketball) May 24, 2024