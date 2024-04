Contre Le Portel, la belle répétition générale de l’AS Monaco avant les playoffs d’EuroLeague

Avant de disputer le quart de finale d’EuroLeague contre le Fenerbahçe la semaine prochaine, l’AS Monaco s’est largement imposée face à l’ESSM Le Portel ce dimanche en championnat (101-67).

Un récital offensif : +30 à la pause pour Monaco

Après une entame de match équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup (10-7, 5′), les Monégasques ont rapidement pris leurs distances. Dans le sillage du duo Mike James (11 points et 2 passes décisives) – Élie Okobo (6 points et 10 passes décisives), les hommes de Sasa Obradovic, appliqués offensivement et sérieux en défense, ont creusé un premier écart significatif dans ces premières minutes. À l’issue d’un premier quart-temps très abouti, la Roca Team a pris largement les devants (31-13).

L’intensité n’a pas faibli et le festival offensif s’est poursuivi pour les locaux. Redoutables dans la peinture, les joueurs de la Principauté ont compté jusqu’à plus de 20 longueurs d’avance au cœur du deuxième quart-temps (40-19, 14′). Incapables de répondre au défi physique imposé par les Monégasques et dominés dans tous les secteurs du jeu, les Stellistes sont rentrés aux vestiaires la tête basse, avec un retard considérable de 30 points à combler (57-27).

Un large succès en attendant le Fenerbahçe

Devant de 30 points après vingt premières minutes exceptionnelles, la Roca Team est repartie sur les mêmes bases. Sous l’impulsion de Jaron Blossomgame (18 points) et de Matthew Strazel (16 points et 2 passes décisives), les joueurs de Sasa Obradovic, intraitables en défense et toujours aussi efficaces, ont déroulé leur basket. Jamais en mesure de rivaliser avec leurs adversaires du jour, les hommes d’Éric Girard ont sombré dans cette deuxième mi-temps.

Sur un nuage offensivement, l’AS Monaco, qui a même compté 40.points d’avance (91-51, 34′), s’est offert un succès référence en Betclic ÉLITE ce dimanche après-midi à Gaston-Médecin, de quoi préparer au mieux le quart de finale d’EuroLeague contre le Fenerbahçe la semaine prochaine.