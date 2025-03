Coup double en février pour Trevor Hudgins : le MVP du mois après la Leaders Cup

Trevor Hudgins a conclu février par une distinction individuelle. Le meneur du Mans Sarthe Basket a été élu MVP du mois de Betclic ELITE, ce qui lui permet en quelque sorte de faire le doublé après son titre de meilleur joueur du week-end de Leaders Cup.

Sur l’ensemble du mois de février, Leaders Cup et Coupe de France comprise, Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans) tourne 19 points de moyenne à plus de 40% aux tirs à 3-points. Il est le principal moteur offensif du Mans cette saison (16 points de moyenne), avec un statut de plus en plus assumé, notamment lors du tournoi de mi-saison à Caen et ces dernières semaines en Betclic ELITE.

Vainqueur également du concours de tirs à 3-points du All-Star Game, l’ancien joueur des Houston Rockets vient ainsi d’empiler en un peu plus de deux mois trois récompenses individuelles. Pas mal pour un joueur dans sa 2e saison européenne.