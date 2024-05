Dallas élimine les Timberwolves de Gobert et se qualifient pour la finale

Dans une série palpitante, les Dallas Mavericks ont finalement triomphé des Minnesota Timberwolves en finale de la Conférence Ouest, assurant leur place pour la finale de la NBA. Cette victoire décisive est survenue lors du cinquième match, avec un score écrasant de 124 à 103, sur le parquet des Timberwolves. Luka Doncic et Kyrie Irving, les leaders des Mavericks, ont livré une performance exceptionnelle, mettant fin aux espoirs de Minnesota de continuer leur aventure en playoffs.

Un début de match dominé par Luka Doncic

Dès les premiers instants du match, Luka Doncic a imposé son rythme. Le jeune prodige slovène a inscrit 20 points en seulement dix minutes, menant son équipe à une avance rapide de 30-18. Son agressivité et son talent ont rapidement mis les Timberwolves sur la défensive, incapables de répondre à l’intensité de Dallas. Les Mavericks ont ensuite enchaîné avec un run de 13-0, creusant l’écart à 35-19 à la fin du premier quart-temps.

Irving prend le relais

Alors que Luka Doncic a commencé fort, Kyrie Irving a pris le relais dans le deuxième quart-temps. Irving, avec son style fluide et sa capacité à marquer sous pression, a défié la défense des Timberwolves, portant l’avance des Mavericks à 46-23. À la mi-temps, Dallas menait de 29 points (69-40), une avance insurmontable pour Minnesota.

Luka Doncic & Kyrie Irving

72 PTS pour se qualifier en #NBAFinals Luka : 36 PTS | 10 REB | 6 3PM

Kyrie : 36 PTS | 5 AST | 4 3PM#NBAFinals

GAME 1 dans la nuit de jeudi sur @beINSPORTS_FR pic.twitter.com/I8TACXmHeN — NBA France (@NBAFRANCE) May 31, 2024

La résistance de Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns, la star des Timberwolves, a fait de son mieux pour maintenir son équipe à flot. Towns a marqué à plusieurs reprises, tant à 3-points qu’en pénétration, mais il manquait de soutien de la part de ses coéquipiers. Bien que Minnesota ait réussi à réduire l’écart à moins de 20 points à un moment donné, un autre run de 15-2 orchestré par le duo Doncic-Irving a brisé leurs espoirs. À l’entrée du quatrième quart-temps, les Timberwolves étaient à -24 (97-73).

Une défense de Minnesota dépassée

La défense des Timberwolves a souffert, notamment avec les fautes rapides de Jaden McDaniels, qui avait pourtant été excellent lors du match 4. Son absence prolongée sur le terrain a laissé Irving libre de marquer à volonté. Les tentatives d’Anthony Edwards de ramener son équipe dans le match se sont heurtées à l’efficacité implacable des Mavericks. Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) n’a pas pu peser comme espéré (9 points à 4/8 aux tirs, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 0 contre en 26 minutes) et a cette fois terminé avec le pire +/- de la partie (-23).

Luka Doncic, MVP de la finale de Conférence Ouest

Avec 36 points chacun, Luka Doncic et Kyrie Irving ont été les principaux artisans de la victoire des Mavericks. La performance de Doncic a été particulièrement remarquable, dominant le jeu et déjouant les plans défensifs de Minnesota tout en provocant le public et ses adversaires. Élue MVP de la finale de la Conférence Ouest, Doncic a démontré pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Luka Doncic reçoit le trophée Earvin "Magic"Johnson 🏆 Western Conference Finals MVP 🙌 32.4 points

9.6 rebonds

8.2 assists #NBAFinals pic.twitter.com/6WlyhKHqse — NBA France (@NBAFRANCE) May 31, 2024

Une finale inédite contre les Celtics

Pour la première fois depuis 2011, les Dallas Mavericks retournent en finale de la NBA. Ils affronteront les Boston Celtics, une équipe historique en quête de son 18e titre. Les Mavericks, quant à eux, viseront un deuxième titre, 13 ans après leur première victoire menée par Dirk Nowitzki. Le premier match de cette finale inédite aura lieu le 6 juin.