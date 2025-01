Daniel Batcho à 25 points et 12 rebonds : encore un match de gala pour le pivot français

Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) se démène pour faire remonter Louisiana Tech dans la conférence USA. Ce samedi, les Bulldogs ont équilibré leur bilan en s’imposant 75 à 69 face aux Middle Tennessee Blue Raiders, qui étaient premiers de la conférence avant la rencontre (5 victoires et 1 défaite jusqu’ici). Il faut dire que Daniel Batcho a encore dominé dans la peinture.

L’ancien joueur de Charenton a cumulé 25 points à 9/13 aux tirs et 7/8 aux lancers francs, 12 rebonds et 2 contres en 30 minutes. Menée 30 à 27 à la mi-temps, son équipe a ensuite pris le dessus dans le money time. A 5 minutes de la fin, Louisiana Tech était mené 63 à 59 avant que Batcho n’égalise puis ne donne l’avantage aux siens en marquant 8 points de suite (67-63). Alley-oop, tir à mi-distance en face-up, claquettes, le champion d’Europe U16 2017 a pu montrer une partie de son arsenal offensif lors de ce run ayant permis aux Bulldogs de prendre un avantage décisif.

🇲🇫Daniel Batcho proved why he’s one of the best catch-and-finish bigs in the country:

25 points

12 rebounds

9/13 FG

Led his team to a statement win over Middle Tennessee.@daniel_batcho pic.twitter.com/f6cSHUV21W

— Scouting lab (@scouting_lab) January 26, 2025