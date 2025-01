Dans le dur, Fos Provence a été solidaire contre Aix-Maurienne

Vainqueur à une seule reprise sur les huit derniers matchs et sur une série de trois revers consécutifs, Fos Provence se devait urgemment de gagner en Pro B ce samedi 18 janvier. Ce que les BYers sont parvenus à faire face pourtant à l’une des équipes en vues de la première partie de saison, Aix-Maurienne (99-86).

Avec un collectif au rendez-vous (8 joueurs à 8 points ou plus), Fos Provence a dominé l’ensemble de la partie face aux Savoyards. L’ensemble des leaders fosséens ont répondu présents, comme Robert Turner III (17 points, 8 rebonds et 4 passes décisives) et Brandon Young (12 points et 4 passes décisives), vainqueur de son premier match depuis son arrivée dans les Bouches-du-Rhône. Les BYers ont en plus bien profité de la générosité de JaCori Payne (23 points) et de ses partenaires (20 ballons perdus).

Avec cette victoire, Fos Provence reprend une victoire d’avance sur Nantes (15e) et deux sur Chartres (16e). Quant à Aix-Maurienne, il reste à l’affût du quatuor de tête à la 6e position.