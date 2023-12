[Data] Saint-Quentin : L’As de la défense de la Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - En cette saison Betclic ÉLITE qui surprend par ses performances, l'un des promus brille de mille feux : Saint-Quentin. Le SQBB peut s'appuyer sur la meilleure défense de la division.

A quasi mi-parcours de la saison régulière de Betclic ÉLITE, l’équipe de Saint-Quentin s’est érigée comme la révélation, notamment grâce à sa défense impressionnante, qui a surpris bon nombre d’observateurs et d’adversaires. Repassons quelques statistiques clés de cette performance avec Clutch Data.

La force défensive du SQBB

La saison dernière, en Pro B, Saint-Quentin avait déjà montré son potentiel défensif avec une rating de 98,6, ce qui en faisait la deuxième meilleure équipe dans cette catégorie, juste derrière l’Élan Chalon, qui avait enregistré 98,4. Cette année, après sa montée dans l’élite, l’équipe a continué sur sa lancée et a encore renforcé sa défense.

La saison actuelle a vu Saint-Quentin élever son jeu défensif à un niveau supérieur. Avec un rating défensif de 98,7 (le meilleur des 18 équipes), ils dépassent largement la moyenne de la ligue qui est de 106,6. Cette équipe a réussi à imposer un mur insurmontable à ses adversaires, limitant considérablement leurs possibilités de marquer.

L’adresse des tirs adverses

L’une des statistiques les plus remarquables est leur capacité à, réduire l’efficacité des tirs adverses. Le pourcentage de paniers à 2 points des adversaires est de 52,1 %, un chiffre qui chute encore plus lors de leurs huit victoires (49,5%). Ce chiffre contraste avec la moyenne de 54,3% du championnat, ce qui souligne la capacité de Saint-Quentin à compliquer la tâche de ses adversaires lorsqu’il s’agit de tirer près du cercle.

Plus important encore, le pourcentage d’adresse aux tirs à 3-points des adversaires chute de manière significative à 27,7% (étant en moyenne de 34,8% pendant les autres matchs), chutant même à 24,3% durant les victoires de Saint-Quentin. Cette statistique met en évidence la capacité de l’équipe à défier ses adversaires derrière l’arc, un aspect crucial du basket-ball contemporain.

Pertes de balle

L’efficacité de Saint-Quentin à forcer les pertes de balle est tout aussi impressionnante. Pendant les victoires de l’équipe, le pourcentage de balles perdues de l’adversaire est de 20,4 %, ce qui dépasse la moyenne du championnat qui est de 18,3 %. Cette capacité à générer des erreurs dans le jeu de l’adversaire est un facteur clé de la pression défensive exercée par l’équipe picarde.

En tant qu’équipe promue cette saison, Saint-Quentin a défié les attentes avec ses performances défensives. Ils ont fait preuve d’une cohésion et d’une détermination impressionnantes, affrontant des équipes plus expérimentées dans le championnat avec une défense solide et stratégiquement efficace.

Avec cette performance, Saint-Quentin s’est imposé comme un candidat sérieux pour la qualification à la Leader Cup. Avant d’affronter Le Portel pour la 17e journée de saison régulière, ils sont huitièmes avec 8 victoires et 8 défaites.