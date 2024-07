Daulton Hommes de retour en EuroLeague : avec Paris ?

Alors que Léopold Cavalière reste à ce seul jour la seule recrue officielle du Paris Basketball, en attendant la confirmation de Kevarrius Hayes, le club de la capitale pourrait avoir mis la main sur un autre renfort : Daulton Hommes (2,04 m, 28 ans), relancé en mai dernier à Trento (5 points à 29%, 5 rebonds et 2 passes décisives en 4 matchs de playoffs contre Milan) après un an sans jouer une grave blessure au genou.

Et pourquoi Paris ? Parce que, selon Il Corriere del Trentino, Daulton Hommes (sous contrat jusqu’en 2025 avec Trento) avait jusqu’à ce samedi 20h pour activer sa clause de départ, valable uniquement pour l’EuroLeague, et qu’il l’aurait fait en cette fin de semaine. Or, les options ne sont pas si nombreuses pour lui en EuroLeague. Un club référencé du gratin européen ne prendrait pas le risque d’embaucher quelqu’un qui sort d’une saison quasi-blanche. Reste alors les petits du grand monde. Dont Paris. Ces derniers temps, le poste 3-4 était devenu le premier choix du nouvel entraîneur, Tiago Splitter. Total Basket annonce ainsi que le natif de Bellingham est proche de rejoindre le vainqueur de l’EuroCup. Avec l’indice réseaux sociaux qui va bien ? Daulton Hommes vient de s’abonner au Paris Basketball sur Instagram…

Formé en NCAA II, après avoir traversé deux années sans jouer à cause de son genou (déjà), Daulton Hommes avait pourtant réussi le tour de force de se hisser de la deuxième division universitaire à l’EuroLeague. Successivement passé par la G-League (Austin, Birmingham) et l’Italie (Crémone), il a évolué à Vitoria en 2022/23. Loin d’être ridicule en Liga Endesa (9 points à 52%, 2,8 rebonds et 1,2 passe décisive), notamment grâce à la fiabilité de son shoot longue distance (48,6% à 3-points en ACB), il n’a également pas démérité en EuroLeague (7 points à 43%, 2,9 rebonds et 1,6 passe décisive). Où Valence s’en souvient encore : auteur de 24 points en 19 minutes contre le club espagnol en mars 2023, Hommes avait terminé avec un parfait 15/15 sur la ligne des lancers-francs. Record historique pour le Baskonia en EuroLeague.