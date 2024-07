Fraîchement nommé entraîneur, Tiago Splitter devra « continuer à construire le Paris Basketball »

La signature de Tiago Splitter au poste d’entraîneur principal du Paris Basketball a été officialisé le lundi 15 juillet. Le Brésilien prend ainsi la succession du technicien finlandais Tuomas Iisalo, parti pour un poste d’assistant-coach en NBA, aux Memphis Grizzlies.

Tiago Splitter, lui, fait le chemin inverse. L’ancien joueur de Baskonia en EuroLeague et ou des San Antonio Spurs en NBA s’est reconverti comme coach depuis cinq saisons. Assistant-coach aux Brooklyn Nets puis Houston Rockets en NBA, ainsi qu’en sélection brésilienne, c’est en Europe que l’ancien pivot va franchir le cap d’entraîner sa propre équipe.

Après le bâtisseur Jean-Christophe Prat, l’éphémère Will Weaver et le système Tuomas Iisalo, place désormais donc à Tiago Splitter. Le président parisien David Kahn attend du Brésilien qu’il « continue à construire le Paris Basketball ». Outre sa longue expérience de joueur, Tiago Splitter a côtoyé plusieurs figures du coaching dans les staffs où il est passé.

La réaction de David Kahn sur le site du club :

« En tant que joueur, Tiago Splitter a gagné partout où il a joué, en EuroLeague avec Baskonia, et avec les San Antonio Spurs, où il a remporté un championnat NBA aux côtés de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Il a également appris de Gregg Popovich, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA. En tant qu’entraîneur en NBA, il a travaillé avec Kenny Atkinson et Ime Udoka, deux coaches synonymes de travail acharné, de ténacité et de préparation. Les valeurs de Tiago et son système de croyance dans le basket-ball nous permettront de continuer à construire le Paris Basketball avec notre noyau dur de joueurs alors que nous découvrons EuroLeague lors de cette saison 2024-2025. »