David Michineau porte Bursaspor (35 d’évaluation) mais perd

Turquie - David Michineau a beau avoir cumulé 28 points et 9 passes décisives pour 35 d'évaluation, Bursaspor s'est fait déborder par Manisa (95-98).

David Michineau (1,88 m, 29 ans) a réalisé un énorme match ce dimanche 17 décembre en BSL, la première division turque, mais son équipe, Bursaspor, s’est inclinée 98 à 95 sur le parquet de Manisa.

Jusqu’à +21 pour Bursaspor

Face à l’équipe d’un autre ancien Chalonnais, John Roberson, qui est cependant à l’arrêt pour un mois et demi, le meneur de jeu français a cumulé 28 points à 10/17 aux tirs (dont 2/7 à 3-points), 6 rebonds et 9 passes décisives pour finir à 35 d’évaluation. Sa performance a guidé les siens pendant un long moment. L’équipe de Jure Zdovc menait en effet de 20 points à la mi-temps (37-57) après 14 points et 6 passes décisives. A 10 minutes de la fin, les visiteurs étaient encore à +10 (69-79). Mais débordés par Pako Cruz (32 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) & co ils ont fini par se faire déborder.

Au classement, Bursaspor (8e avec 6 victoires et 6 défaites) se fait également dépasser par Manisa (5e avec 7 victoires et 5 défaites).