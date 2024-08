DAZN, diffuseur de la Betclic ELITE, a trouvé un accord avec quatre opérateurs

La service de streaming sportif DAZN est le diffuseur de la Betclic ELITE pour la saison 2024-2025, et les suivantes, jusqu’en 2029. À quelques semaines du début de la saison, la plateforme a annoncé avoir trouvé un accord avec quatre opérations de télécommunication, à savoir Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR. Une mesure que n’avait pas su ou voulu faire le précédent diffuseur de la Betclic ELITE, Skweek.

« Ces partenariats sont au cœur de la stratégie de distribution de DAZN et reflètent son engagement pour atteindre le plus grand nombre possible de fans de sport français », se félicite DAZN dans un communiqué. « Ces partenariats avec les 4 principaux opérateurs de télécommunications offrent une portée et une accessibilité majeure à la plateforme innovante et aux offres de DAZN. »