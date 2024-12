Décès de Jérôme Mugnaïni, figure emblématique du handi-basket français

« Jérôme, je lui dois une partie de ma carrière et encore plus une partie de l’homme que je suis devenu. » Les mots, forts, sont signés Laurent Sciarra et évoquent Jérôme Mugnaïni, emporté vendredi par la maladie à l’âge de 63 ans. Pour le vice-champion olympique, comme il l’indique à Var Matin, Jérôme Mugnaïni a été un « grand frère ». Comme il l’a ensuite été pour de multiples générations passées par le Hyères Handi Basket.

Quintuple champion de France avec Hyères

Originaire de Saint-Victoret, en périphérie marseillaise, il a été ailier, et shooteur redouté, de l’OS Hyères dans les années 80 (où il a donc rencontré Laurent Sciarra), avant de basculer vers le coaching, arrivant sur le banc du Hyères Handi Basket au milieu des années 90. Entraîneur du HHB jusqu’à cet été, où il s’est reconverti manager général, Jérôme Mugnaïni a fait de l’équipe varoise l’une des places fortes du basket fauteuil français, quintuple champion de France (2002, 2003, 2006, 2009, 2016), octuple vainqueur de la Coupe de France (2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2013, 2020) et finaliste de l’EuroCup 2 en 2015. « S’il n’était pas là, il n’y aurait plus de club », témoigne le président, Jean-Luc Théry, toujours au micro de Var Matin. « Hyères est en deuil, mais le championnat de France aussi parce qu’il était aimé partout. »

« Jérôme était bien plus qu’un entraîneur ou un manager : il était une figure emblématique, un pilier de notre club, un mentor pour de nombreux joueurs, et une source d’inspiration pour tous », écrit le club hyérois. « Son départ laisse un vide immense dans nos cœurs et dans toute la famille du Hyères Handi Basket. »