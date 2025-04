Denain en tête de la Pro B pour le temps de jeu accordé aux U24

La Pro B est de plus en plus perçue comme un tremplin pour les jeunes basketteurs français. Et cette saison 2024-2025, Denain s’affirme comme le club misant le plus sur la jeunesse. D’après Ball Metrics, 48 % du temps de jeu des Nordistes est accordé à des joueurs de moins de 24 ans (nés en 2001 ou après), un record parmi les 18 équipes du championnat.

📊 [Complément] Formation & Post-Formation : quelle place pour les U24 en ProB ? Fait suite à l'analyse de début de saison sur l'analyse du temps de jeu des jeunes, cette fois en incluant la post-formation (U24 et avant). pic.twitter.com/F7cfXq3n7T — Ball Metrics (@metrics35959) April 14, 2025

Denain, le choix assumé de la jeunesse

Sous la houlette d’Ali Bouziane, Denain a clairement décidé de faire confiance à ses jeunes. Avec près de la moitié du temps de jeu total confié aux U24, le club nordiste surclasse toutes les autres formations de Pro B. Cette philosophie de développement semble porter ses fruits, avec une belle progression individuelle pour plusieurs jeunes éléments de l’effectif.

Juste derrière, Vichy (39,2 %) et Rouen (36,5 %) complètent le podium des clubs les plus jeunes dans l’utilisation de leurs rotations. On retrouve également Aix-Maurienne (35,2 %), Pau-Lacq-Orthez (34,0 %) et Orléans (33,0 %) dans le haut du classement, signe que plusieurs structures de Pro B intègrent pleinement les joueurs post-formation dans leur projet sportif.

Chartres, à l’opposé du spectre

À l’inverse, certains clubs s’appuient très peu sur cette tranche d’âge. Chartres n’accorde que 2,2 % de son temps de jeu aux U24, loin derrière Antibes (5,2 %), Hyères-Toulon (5,2 %) et Caen (5,3 %). Ces chiffres illustrent des stratégies différentes, parfois dictées par l’expérience du groupe ou les ambitions à court terme.

Ball Metrics avait déjà réalisé une première analyse du temps de jeu des jeunes en début de saison. Cette nouvelle étude, élargie aux joueurs de moins de 24 ans, permet de mieux cerner la place de la formation et de la post-formation dans les projets des clubs de Pro B.