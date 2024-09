Des déclarations insultantes pour finalement perdre : la G-League contre le monde à l’Intercontinental Cup

Refondée en 2023, la Coupe Intercontinentale FIBA oppose une équipe de chaque continent (Europe, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Océanie) dans un mini-tournoi de trois jours. Décalée en septembre au lieu de février, elle permet maintenant à ces équipes de se tester avant leurs débuts dans leurs championnats domestiques.

Une dose d’arrogance avant même que ne débute la compétition

Souvent passée inaperçue, la compétition a cette année beaucoup fait parler d’elle à cause des déclarations d’un des joueurs en compétition : Juan Toscano Anderson. Champion NBA avec les Warriors en 2022, l’américano-mexicain est aujourd’hui le capitaine de la G-League United, nouvelle équipe remplaçant la Team Ignite. L’ailier de 31 ans, qui cherche désespérément à retourner en NBA, est arrivé très (trop ?) confiant à Singapour pour l’Intercontinental Cup, en lâchant cette déclaration avant la compétition : « La G-League est la deuxième meilleure ligue au monde, et on veut le montrer. » Or, avec son équipe de joueurs américains dans la même situation que lui – passés par la NBA mais sans jamais s’y installer – “JTA” est tombé sur plus fort.

Not even close lol. He his is a low percentage to think this https://t.co/VMvgBhywWT — Mike James (@TheNatural_05) September 12, 2024

Déjà en poules, la G-League United s’en est sortie in-extremis contre les champions de NBL, les Tasmania Jackjumpers (76-74). Et de seulement 13 points contre les Argentins de Quimsa (78-65). Deux victoires peu rassurantes, mais qui leur ont permis de se qualifier pour la grande finale, face à… l’Unicaja Malaga. Représentant de l’Europe, le club espagnol avait atteint les demi-finales de la Liga ACB, ce qui se fait de mieux sur le continent mise à part l’EuroLeague. Et leurs joueurs ne sont pas passés à côté des déclarations de Toscano-Anderson.

Une démonstration en bonne et due forme

Avec leur jeu léché, les Andalous n’ont fait qu’une bouchée de leurs arrogants adversaires. Ils ont réussi plus de passes décisives (24 à 15) et commis moins de pertes de balle (9 à 15). Une recette qui conduit généralement vers la victoire. Mis à part un léger relâchement en fin de match, les Espagnols ont dominé de la tête et des épaules le match, pour finalement l’emporter 75-60 et soulever le trophée. Avec une équipe d’EuroLeague en face, le score aurait sûrement été encore plus sévère. Mais pendant le match, alors que son équipe était menée de 18 points, Toscano Anderson (4 points à 2/6 aux tirs) en a remis une couche, ne voulant toujours pas avouer l’infériorité de son équipe face à l’Unicaja. Des mots hautains qui pourraient faire plus parler que sa déclaration initiale :

« On vaut tous mieux que ça. Notre rêve ce n’est pas de jouer dans cette put*in d’ACB, ou dans cette put*in d’EuroLeague. Notre rêve c’est de jouer en NBA et de se faire des millions de dollars. Ce qu’ils sont en train de nous faire est inacceptable. On doit se réveiller. »

Toscano Anderson, qui n’a qu’une seule petite expérience européenne à son compteur (un essai d’un mois, à Murcia, en 2017, aux côtés du coach de Malaga, qui l’avait… remercié) a ainsi (re)découvert que d’autres ligues existent, et peuvent proposer un jeu largement plus organisé et efficace que ce qui se fait en G-League. Les équipes de l’antichambre de la NBA n’avaient d’ailleurs jamais fait mieux que troisièmes depuis leur intégration en 2019. En conférence de presse, le MVP de la rencontre et ancien de l’ASVEL Dylan Osetkowski a voulu le lui faire comprendre : « Vous savez, les opinions, c’est comme les trous du c*l, tout le monde en a un. Il a le droit de l’avoir, c’est bien qu’il ait ce niveau de confiance, mais on l’a aussi et je pense qu’on a donné la meilleure réponse. »

I understand the talent level and competition in those leagues. This was not to be disrespectful to those teams/leagues. Only to remind my teammates that the NBA is the highest level and to be in the best league in the world you have to compete at a high level https://t.co/6rvE9g7Uqs — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) September 15, 2024