Deux nouveaux événements en LNB : le Young Star et la SuperCoupe !

Le calendrier LNB va se remplir à partir de cette saison 2024-2025. « On veut être une ligue de référence avec des temps forts identifiés au cours de la saison », explique le directeur général de la LNB, Fabrice Jouhaud. En ce sens, outre le All-Star Game et la Leaders Cup, s’ajoutent désormais deux nouveaux événements : le Young Star et la SuperCoupe !

Le Young Star est un match qui mettra en lumière les meilleurs prospects français. Celui-ci aura lieu fin janvier 2025 au palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois, en marge des deux matchs NBA prévus à l’Accor Arena.

Il faudra davantage patienter pour le second nouveau événement, la SuperCoupe. Prévu en septembre 2025 sur le site de Roland-Garros, il s’agit d’un tournoi à quatre équipes regroupant les vainqueurs des trophées de la dernière saison : vainqueur de la Betclic ELITE, de la Leaders Cup, de la Coupe de France et de la Pro B. Ces derniers s’affronteront sous la forme d’un Final Four.