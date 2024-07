Deux priorités pour les Bleus : retrouver leur défense et leur cohésion

Dix mois après la sortie par la petite porte à Jakarta, tout redémarre à Rouen pour l’équipe de France. En mission rédemption après le fiasco de la Coupe du Monde 2023, les Bleus disputent leur premier match amical ce jeudi face à la Turquie.

Si l’opposition ne sera pas aussi relevée que lors de l’homérique 1/8e de finale de l’EuroBasket 2022 face à une sélection turque privée de ses NBAers (Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Omer Yurtseven, Alperen Sengun), les tricolores pourront voir où ils en sont dans leur préparation et certains auront à cœur de séduire, à cinq jours de l’annonce de la liste pour les JO. Soit un premier point d’étape pour Vincent Collet, qui a fixé deux priorités absolue pour cette équipe de France : retrouver l’efficacité défensive et la cohésion qui constituaient autrefois son identité.

« Ce sont les enseignements de 2023 qui nous ont permis de construire cette préparation, le projet qu’on a pour cette équipe. Le premier enseignement sur le jeu, c’est qu’on était devenu une défense tout à fait moyenne alors que nous étions toujours dans les deux ou trois meilleures défenses des compétitions précédentes quand on a fait des médailles. L’année dernière, même après les matchs de classement, on était 17e. Cela représente un gap vertigineux, à tous points de vue : contrôle du rebond, pourcentages accordés aux adversaires, etc. Beaucoup d’éléments montraient que l’on avait sombré dans ce domaine-là. Aujourd’hui, on souhaite d’abord reconstruire autour de ça.

Mais les enseignements que l’on ressort d’abord de la Coupe du Monde sont au-delà du jeu. Le point le plus important concerne l’absence de cohésion de l’équipe de l’année dernière. C’est ce qui nous a le plus préoccupé. On a travaillé dessus dès la première semaine, elle a beaucoup compté dans ce domaine-là. On n’aura pas de résultats si notre équipe ne redevient pas ce qu’elle était auparavant, en particulier à Tokyo, une vraie équipe. »