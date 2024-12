Digué Diawara signe sa meilleure performance de la saison, contre Paris

Face à la meilleure équipe actuelle d’Europe, l’ESSM Le Portel a une nouvelle fois pu compter sur un Digué Diawara (2,04 m, 26 ans) en grande forme. Auteur de 19 points à 7/12 aux tirs et 9 rebonds pour 22 d’évaluation, le joueur confirme son rôle de leader dans une équipe jeune et ambitieuse. Il s’agit de sa meilleure performance de la saison

Face à un Paris Basketball en pleine dynamique – fort de neuf victoires consécutives en EuroLeague – Digué Diawara a tenu son rang. Le Portelois a brillé, signant 19 points et 9 rebonds, une performance qui en fait le joueur à la meilleure évaluation (22) de son équipe sur ce match. Dès les premières minutes, il a montré l’exemple avec un panier et la faute, donnant le ton à ses coéquipiers.

« Il est important comme tous les joueurs majeurs, pas plus ni moins, mais il connaît notre philosophie puisqu’il est là depuis un an », a expliqué l’entraîneur Eric Girard à La Voix du Nord. « C’est un joueur capable de défendre, de courir, de prendre des rebonds et de marquer. Avec une équipe amoindrie, avoir quelqu’un capable de jouer plusieurs postes est un vrai atout. »

Une saison 2023-2024 sous le signe de la confiance

Après une saison 2023-2024 réussie, l’ailier s’épanouit pleinement dans un environnement qu’il connaît bien. « Je me sens à l’aise cette saison, j’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers. C’est plus facile d’évoluer dans un cadre où tu peux te développer », a confié le joueur, tout en soulignant l’importance du collectif.

Malgré sa belle performance individuelle, l’ancien joueur de l’ASVEL regrette la défaite : « J’aurais aimé qu’on gagne. J’ai fait des erreurs moi aussi. Il y a du positif et du négatif, mais on avance individuellement et collectivement. »

Un mentor discret pour une équipe jeune

Dans une équipe rajeunie, notamment aux postes arrières, Digué Diawara joue aussi un rôle de mentor. « Je parle peu, mais je montre par l’exemple. J’essaie de transmettre les valeurs du club et du public », explique-t-il. Une approche saluée par Eric Girard, qui lui a accordé le plus de minutes parmi ses joueurs face à Paris, symbole d’une confiance réciproque.

« Il n’a qu’un an d’expérience à ce niveau, mais il est important pour nous. On est une équipe jeune qui découvre ce niveau, mais on progresse collectivement et individuellement », a ajouté le coach.

Prochain défi : Cholet en FIBA Europe Cup

Malgré la défaite face à Paris, l’ESSM Le Portel continue de montrer des signes encourageants, portée par un Diawara en pleine ascension. Le prochain rendez-vous pour les Stellistes sera mardi à Cholet, dans le cadre de la FIBA Europe Cup, où ils tenteront de transformer ces progrès en une victoire chez le leader du championnat de France.