Dijon s’éloigne du Portel et de la zone rouge, Le Mans s’ancre dans le top 6

Ce n’est pas toujours très propre dans le jeu, mais la JDA Dijon poursuit lentement mais sûrement son redressement vers des herbes plus vertes en Betclic ELITE. Le club bourguignon a enchaîné une 3e victoire de suite en championnat, cette fois contre Le Portel (90-82), histoire de se dégager un peu plus des bas-fonds du classement.

Dijon meilleur dans le money-time

Dans une rencontre longtemps accrochée et agréable à suivre, Dijon a quasiment fait exclusivement la course en tête face au Portel (excepté en début de QT3). Pour cela, la Jeanne d’Arc a pu compter sur un duo parfois tancé dans un passé pas si lointain par son entraîneur Laurent Legname, à savoir la paire US McDuffie (18 points à 5/8) – Ware (14 points et 8 rebonds). Ces derniers, bien aidé par la grosse seconde période de David Holston (14 points et 10 passe décisive), ont grandement contribué à permettre la bascule finale pour leur équipe dans le money-time.

Car Le Portel, bien que balayé plus tôt dans la semaine par Cholet en FIBA Europe Cup, a presque réalisé le match parfait à l’extérieur, ne donnant que très peu de munitions à Dijon (3 ballons perdus). Il n’a manqué que l’adresse extérieure (7/26 à 3-points) aux partenaires DeAndre Gholston (18 points), notamment en fin de match, pour réaliser un gros coup en Côte-d’Or.

Le Mans s’affirme de plus en plus

Si Le Mans peinait à confirmer ses exploits face aux ténors du championnat en début de saison, cela ne semble plus être le cas pour le MSB. Il vient d’enchaîner une 5e victoire de rang contre Nanterre (67-85), en ayant dominé son sujet à Maurice-Thorez. L’équipe de la Sarthe a encore fait valoir son statut de meilleure formation au rebond en oblitérant les Nanterriens dans ce domaine, remportant la bataille avec 46 prises contre 26. Et sans forcer le talent de ses shooteurs, à l’image des 20 points de Trevor Hudgins et des 17 de David DiLeo, Le Mans a tranquillement géré sa partie dans les Hauts-de-Seine après avoir fait la différence en première période (33-49).