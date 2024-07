Dominer à l’intérieur et faciliter la vie des extérieurs, le chantier de Vincent Collet

La réception de la Serbie : « Hormis le premier match contre la Turquie, nous n’avons que des adversaires d’excellentes factures. Je pense que la Serbie va être particulièrement forte, qu’elle fait partie des meilleures équipes derrière Team USA. Mais ils n’ont pas encore joué, à l’exception d’un scrimmage contre les Pays-Bas qui n’était pas visible. On s’attend à une adversité très relevée. Avec Nikola Jokic en face, il faudra choisir son poison : est-ce qu’on cherche à limiter son registre de passes décisives ou on préfère l’arrêter vraiment, et qu’il fasse des passes aux autres ? C’est un choix qui interviendra plus tard, on défendra normalement. On n’est pas obnubilés par Jokic, c’est un joueur exceptionnel mais on veut pouvoir s’opposer et garder, comme lors d’un mauvais match comme lundi, des séquences défensives où on était très présents. C’était plutôt en attaque que les choses ont pêché. Il faut qu’on continue à être solides défensivement. Et puisque l’on sait que la défense serbe est toujours rugueuse et bien organisée, on va essayer de mieux bouger la balle que contre les Allemands. »

Le secteur extérieur : « Il faut un peu de temps mais ils doivent continuer à travailler de la même façon et s’adapter. On va faire des choses pour leur donner un peu plus. Si l’on veut être très performants, cela passera par notre secteur intérieur. Mais passer par l’intérieur ne veut pas dire finir à l’intérieur. On sait que nos adversaires nous voient comme ça, qu’ils vont surtout cibler notre secteur intérieur. Quand on leur donnera la balle, ils vont venir encore plus fermer et quand on la ressortira, il y aura des bonnes situations à gérer pour nos extérieurs. On espère leur faciliter la vie. Il faut, globalement, qu’on trouve un peu plus d’agressivité, il nous faut beaucoup plus de percussion. Les ressortis de balle ne doivent pas servir qu’à shooter à 3-points, mais au contraire à pouvoir transférer vite la balle, ré-attaquer et agresser. »

Propos recueillis à Décines-Charpieu,