Donatas Motiejunas est sur une série de 125 matches consécutifs en EuroLeague

Le pivot de Monaco Donatas Motiejunas (213cm, 33 ans) a réalisé une incroyable série de 125 matchs joués consécutivement en EuroLeague. Aucun joueur actuel du championnat n’a joué autant de rencontres de suite dans la compétition actuellement.

Cette série a commencé en 2011-2012, où il a joué 10 matches de suite sous les couleurs du club polonais l’Aseco Prokom Gdynia (12,5 points et 7,9 rebonds pour 13,7 d’évaluation). Il avait effectué une saison pleine, car à l’époque le format de l’EuroLeague était différent, avec 4 poules formées de 6 équipes. Son club polonais avait terminé cinquième avec une victoire en dix matches et n’avait pas pris part à la suite de la compétition. Parti en NBA puis en Chine par la suite, Donatas Motiejunas est revenu en Europe et en EuroLeague en 2021. Il a alors repris sa série de matches consécutifs joués. Depuis, il a participé aux 115 matches de la Roca Team (102 de saison régulière*, 11 de playoffs et 2 au Final Four). En moyenne, il comptabilise 8,7 points et 3,8 rebonds pour 10 d’évaluation avec l’AS Monaco.

Auteur de 12 points en 21 minutes ce mercredi, Donatas Motiejunas espère peser sur le match 2 ce vendredi et égaliser avec Monaco contre le Fenerbahçe Istanbul.

Monaco's center Donatas Motiejunas has the longest active EuroLeague streak, having played in 123 consecutive games, per @DariusGaruolis data.

This comes after the Detroit Pistons doctors told him 8 years ago that he wouldn't be able to play basketball again.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 24, 2024