D’une énorme claquette dunk, Jaron Blossomgame délivre Monaco à Vitoria !

EuroLeague - Après deux défaites d'affilée la semaine dernière, l'AS Monaco s'est relancée à Vitoria (77-75). Pour l'emporter dans le Pays Basque, la Roca Team a dû attendre les deux dernières secondes avant d'être délivrée par une superbe claquette dunk de Jaron Blossomgame.

Dans l’ombre des grosses individualités de l’AS Monaco, il n’avait pas trop fait parler de lui depuis un an et demi. Au contraire, même, plutôt décevant pendant de longs mois, avant de progressivement prendre la mesure de son rôle. Mais cette fois, c’est bon : Jaron Blossomgame a aussi eu son moment de gloire avec la Roca Team. « Il est sorti de nulle part à la fin pour finir le travail », souriait Élie Okobo au micro de SKWEEK. Plus précisément dans le dos de son ex-coéquipier Chima Moneke, prenant le Nigérian de vitesse pour aller claquer la balle dans le cercle à 2,5 secondes du buzzer final après un échec de Mike James, pourtant une nouvelle fois injouable (28 points à 10/20, 8 rebonds et 5 passes décisives).

Une victoire défensive

La récompense finale d’un énorme effort défensif de l’équipe de la Principauté, centré sur les deux principales stars adverses : Markus Howard, l’ancien bourreau de l’ASVEL, certes prolifique (18 points) mais coupé de ses coéquipiers (0 passe décisive), et Chima Moneke, qui aura perdu son statut de meilleure évaluation de l’EuroLeague avec un soir à zéro (4 points à 2/7 et 3 balles perdues). « On a mis beaucoup d’énergie défensive, notamment Alpha qui a fait un taf de dingue sur leur option n°1 en attaque », appuyait Élie Okobo.

Soit la meilleure option pour se remettre la tête à l’endroit après une semaine européenne compliquée, ponctuée de deux défaites : un impair contre l’Anadolu Efes Istanbul et une leçon reçue des mains du Real Madrid. Pourtant, et même si Jaron Blossomgame ne sera finalement pas d’accord, l’AS Monaco aurait pu s’éviter une telle frayeur. À la 33e minute, les hommes de Sasa Obradovic étaient encore à +11 (73-62). « Ça a été hyper dur », soufflait Okobo. « On s’est fait peur mais nous sommes restés soudés et on a gardé la tête froide. » Et au final, l’essentiel est assuré : demandez-donc à l’ASVEL, après sa défaite homérique de jeudi, si ce ne sont finalement pas les deux dernières secondes qui importent le plus…