Efficace pour son année de reprise, Killian Tillie en route pour être prolongé par Malaga

Avant cette saison 2024/25, il n’avait plus vu les parquets compétitifs depuis deux ans. Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) a en effet signé son retour après plus de deux ans sans jouer à cause de plusieurs blessures et opérations, notamment au dos. D’abord aligné en Summer League l’été dernier avec Boston, le poste 4 shooteur a gardé un maillot vert pour sa reprise professionnelle, avec l’Unicaja Malaga en Espagne.

Une saison réussie sur tous les plans

Neuf mois après, il en ressort couronné de succès. Le club andalous a raflé quatre titres cette saison : la Basketball Champions League pour la deuxième année d’affilée, la Copa del Rey, ainsi que la Supercopa et la FIBA Intercontinental Cup en début d’année. Ils ont aussi terminé en quatrième position de la Liga, et ont même éliminé le Barça au premier tour des playoffs, avant de s’incliner contre le Real Madrid. Difficile de faire mieux pour ce club qui a toujours évolué dans l’ombre des plus grosses écuries espagnoles, mais qui fait jeu égal en termes de niveau de jeu. Et Tillie, comme tous les autres joueurs de cet effectif rodé et bien équilibré, s’est intégré à la perfection.

L’ex-antibois n’a joué que 13 minutes de moyenne cette saison, sûrement préservé après tant de temps passé en dehors des parquets. Mais il a fait un superbe usage de ce temps de jeu limité. En Liga, il a en effet compilé 8,3 points à 56,2% aux tirs (dont 53,2% à 3-points), 2,6 rebonds et 0,9 passe décisive de moyenne. Les pourcentages aux tirs de celui qui a basé sa carrière sur cet aspect du jeu sont excellents. On l’a vu plusieurs fois dépasser les 20 points en moins de 20 minutes de jeu cette saison. Avec un temps de jeu rapporté à 36 minutes, Tillie serait dans le Top 10 des meilleurs marqueurs du championnat avec 22,4 points de moyenne.

Second quarter takeover – Killian Tillie with 10pts for @unicajaCB! 🤫 pic.twitter.com/omMtccocTP — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2025

Un nouveau départ dans sa carrière à 27 ans ?

D’où la volonté de l’Unicaja de garder un scoreur aussi efficace. Selon le média espagnol La Opinión de Malaga, l’intérêt est mutuel entre les deux camps pour prolonger l’aventure. L’officialisation devrait arriver dans les prochains jours. Selon l’autre média espagnol Diario Sur, qui se montre plus prudent, une offre officielle n’a pas encore été proposée, mais Tillie a pour volonté de rester, alors même que plusieurs clubs français lui feraient du pied.

Notamment grâce au succès collectif de l’équipe, et au fait que son concurrent Dylan Osetkowski est parti au Partizan Belgrade, lui laissant potentiellement plus de place dans la rotation au poste 4. Le champion d’Europe U16 fait aussi partie des 58 joueurs de la Team France, et pourrait potentiellement être sélectionné lors des prochaines fenêtres internationales.