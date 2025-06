« On est une équipe de jeunes et on a la dalle » : les joueurs de Mulhouse survoltés après le Match 2 des finales

C’est une affiche qu’il était difficile d’anticiper pour cette finale de NM1. Dauphins de Quimper (directement promu en Pro B) au bout de la saison régulière, Challans se retrouve à affronter Mulhouse (cinquième) pour décrocher le titre et la deuxième montée. Les deux équipes ont fait tomber Le Havre (2-1) et Les Sables d’Olonne (2-0) en demi-finale. Et elles se rendent coup pour coup dans cette finale au meilleur des trois matchs. Après avoir remporté le match aller de justesse chez leurs adversaires alsaciens (60-63), les Challandais ont été corrigés devant leur public ce vendredi 20 juin : 59-89.

« Les 12 guerriers » de Mulhouse

Une défaite humiliante de 30 points qui a jeté un froid dans la salle Michel Vrignaud. Cette jeune équipe mulhousienne a dominé dans tous les secteurs. Ils ont joué vite (23 passes décisives) et juste (60,7% d’adresse), tout en gagnant le combat physique. Ce qui est dû à leur état d’esprit, comme l’a expliqué le meilleur marqueur Fabio Milanese (17 points) au micro de Théo Quintard pour BasketEurope :

« Je pense que ce soir, ce n’est pas le basket qui nous a fait gagner, mais vraiment l’état d’esprit de 12 guerriers. Il faut qu’on remette ça sur le match de dimanche. 15h30 ce n’est pas un horaire facile, la salle va être chaude, mais il n’y a pas d’excuses. On est une équipe de jeunes et on a la dalle. On nous a toujours un peu sous-estimés cette saison mais on a prouvé. Maintenant la balle est au milieu, rien n’est fini, rien n’est gagné, il faut rester focus. »

Alors forcément, cette large victoire à l’extérieur donne plein de confiance pour la suite à cette jeune équipe. S’ils ont réussi à le faire une fois, alors pourquoi pas deux ? Le Match 3 décisif sera en effet toujours à Michel Vrignaud, ce dimanche 22 juin à 15h30. Attention cependant à la réaction des Challandais, qui ne vont pas avoir envie de voir leur belle saison gâchée sur le gong. D’autant plus que ces derniers ne sont plus remontés en Pro B (ou ÉLITE 2) depuis 30 ans. Le coach mulhousien Frank Kuhn l’a bien compris : ses joueurs devront réussir un « match hors normes » pour réaliser l’exploit. Rencontre à suivre en direct sur la page Facebook de la FFBB.