131 à… 12 : le score délirant infligé par les U16 féminines américaines au Panama

On le sait, les compétitions internationales de jeunes l’été sont souvent sujettes à des disparités dans les niveaux. Aux différents EuroBasket, il n’est pas rare de voir des +40, +50 voire plus infligés à certaines équipes plus faibles. L’équipe de France fait d’ailleurs souvent partie des bourreaux. Mais à l’AmeriCup, l’écart est forcément encore plus faramineux entre les États-Unis et le reste des nations. Encore plus chez les U16, où aucun pays ne peut rivaliser avec la rapidité de développement des prospects américains.

Après que les garçons aient facilement remporté la compétition au début du mois avec un écart de moyen de… 59 points, leurs homologues féminines sont parties sur des bases encore plus folles. Invaincues en poules (dont une victoire de 100 points, 138-38 contre Porto Rico), les jeunes coachées par Steve Gomez ont humilié le Panama en quarts de finale.

Un écart historique

Les joueuses d’Amérique Centrale n’avaient réussi à marquer que 24 points de moyenne en poules, contre le Canada, la Colombie et le Mexique. Alors arrivées contre l’ogre américain, elles n’ont pas existé. 131 à 12 est le score final, avec 2 points marqués dans le premier quart-temps, et 0 dans le dernier. Il y a eu énormément de ballons volés (31) et de points marqués en contre-attaque derrière. L’écart final de 119 points est le plus large jamais infligé dans cette compétition par les États-Unis (le précédent record était de 111 en 2009). Et le staff américain a pourtant fait tourner. L’intégralité des joueuses, dont certaines seront sûrement en WNBA dans quelques années, ont joué entre 15 et 20 minutes.

La médaille d’or est promise à cette Team USA U16, avec une demi-finale à venir contre le Mexique (qui jouent à domicile), puis une éventuelle finale contre les gagnantes de Colombie-Canada. Les États-Unis n’ont laissé filer la première place qu’une seule fois en huit éditions, en 2015. Ils devraient rafler les deux AmeriCup (U16 et U18), mais peut-être rencontrer davantage d’adversité lors des Coupes du monde U19, où est notamment alignée l’équipe de France.