Ekinox agrandi 10 ans après ? « Nous verrons à l’avenir ce qui peut être fait »

Ekinox, la salle de la JL Bourg, fêtera mercredi les 10 ans de son premier match (avec une victoire 91-64 lors du derby contre Aix-Maurienne le 24 janvier 2014). Depuis qu’elle est sortie de terre, pour moins de 21 millions d’euros, elle fait régulièrement le plein pour les rencontres de l’une des toutes meilleures formations de Betclic ÉLITE et d’EuroCup. Les billets du match anniversaire contre l’AS Monaco, le 4 février, se sont ainsi écoulés en moins d’une heure.

Cependant, sa jauge de 3 548 places assises en configuration basket frustre. En effet, avec un taux de remplissage de 95%, le club déplore un manque à gagner sur les places qui pourraient être vendues mais n’existent malheureusement pas.

Interrogé par Le Progrès, le maire de Bourg-en-Bresse Jean-François Debat, à l’initiative du projet dès son élection en 2008, explique son choix de l’époque, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle modification.

« C’est un choix fait à l’origine et je continue à l’assumer. À l’époque, la salle de la JL était de 2 200 places. Il y avait un surcoût important pour passer de 3 600 à 5 000 places à Ekinox, qui demandait à être mesuré, par rapport à l’argent public. Je préfère une salle pleine plutôt qu’une salle de 5 000 places qui sonne creux. C’est un arbitrage qui a été fait et les dirigeants de la JL, qui était alors en Pro B, ont admis ce choix et nous accompagnions leur projet avec cette salle. Nous n’imaginions pas alors qu’elle serait pleine à tous les matches. La JL pourrait parfois remplir une salle plus grande, mais c’est souvent ainsi dans les villes moyennes. Nous verrons à l’avenir ce qui peut être fait. »