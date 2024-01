Affluences en légère baisse, taux de remplissage en petite hausse : la popularité de la Betclic ÉLITE survit à l’après-Wembanyama

Victor Wembanyama est parti. Et le premier constat est que les matchs de Betclic ÉLITE continuent d’attirer les foules. Avec 3 632 spectateurs de moyenne au terme de la phase aller, les données sont légèrement inférieures à l’an dernier (3 685 à la même époque, 3 910 au final) mais restent satisfaisantes sous plusieurs aspects.

Un taux de remplissage en hausse

Le petit point positif est d’observer une hausse du taux de remplissage par match : en janvier 2023, il était de 84% et est désormais de 85%. Si Fos-Provence, relégué en Pro B, était le seul club à 100% l’an dernier, la descente de l’Élan Béarnais (et ses 67%), pour accueillir l’Élan Chalon (96%) et Saint-Quentin (98%) a évidemment joué. A contrario, la perte du Palais des Sports de Pau (plus grande salle de LNB avec ses 7 707 places assises) a certainement contribué à la légère baisse de l’affluence moyenne.

De plus, le nombre de rencontres disputées à guichets fermés a largement augmenté : de 46 à 53 sur l’ensemble de la phase aller, soit 34,6% des matchs. Ce qui vient partiellement valider la nouvelle programmation de SKWEEK, avec une grille TV en éventail sur tout le week-end, dont les répercussions sur la billetterie étaient craintes par plusieurs clubs de Betclic ÉLITE.

« Ces excellents chiffres illustrent la formidable dynamique de la Betclic ÉLITE », se félicite Fabrice Jouhaud, le directeur général de la LNB. « L’engouement du public est une belle récompense pour le travail quotidien de nos clubs et la qualité du spectacle proposé sur et en dehors du terrain. C’est aussi un encouragement à poursuivre nos initiatives de transformation et de développement afin de faire découvrir au plus grand nombre la virtuosité des joueurs, l’intensité de notre Championnat et la chaleur des ambiances dans nos arenas.”

Les Mets et Strasbourg en grands perdants

Si l’on regarde dans le détail, le club qui présente la plus forte hausse est… Limoges. Parce qu’il fallait bien quand même que le CSP soit le premier dans quelque chose cette saison, Beaublanc affiche désormais 100% de remplissage cette saison (avec une affluence moyenne de 4 899, pour une capacité officielle de 5 516 sièges…), contre 89% l’an dernier, soit 589 spectateurs de plus par match. Le club limougeaud est le seul à connaître une telle croissance, au milieu d’autres hausses marginales (comme les 68 spectateurs gagnés par Dijon) ou le record nancéien (désormais 5 930 personnes à Gentilly !), puisque plusieurs équipes affichent des chiffres à la baisse. La chute la plus spectaculaire est évidemment celle des Metropolitans 92 : dans une douloureuse transition entre la folie Wembanyama et la zone rouge de Betclic ÉLITE, Boulogne-Levallois est désormais à un pénible 71%, après une succession de guichets fermés l’an dernier, de 2 540 à 1 997 spectateurs.

D’autres clubs suivent la même tendance : Le Mans (de 86% à 78%, -503 spectateurs), Roanne (de 81 à 73%, -346), Monaco (de 54% à 46%, seul club sous les 50%) où il semblerait que le premier titre de champion de France ait brisé le peu d’intérêt existant pour la saison régulière de Betclic ÉLITE au milieu des chocs européens… Mais la perte la plus quantitativement marquée est celle de la SIG Strasbourg : deuxième salle la plus remplie de France l’an dernier à la même époque avec 5 437 fidèles, le Rhénus est désormais quatrième avec 4 809 spectateurs par match, soit 628 de moins en un an. De quatre clubs au-dessus de 5 000 spectateurs en 2022/23, ils ne sont maintenant plus que deux (le SLUC et l’ASVEL).

Des chiffres tirés vers le haut lors de la phase retour ?

Si l’on suit la logique de l’an dernier (de 3 685 à 3 910), les chiffres devraient toutefois continuer de grimper sur la phase retour. Après son record d’affluence à l’AccorArena dimanche contre l’AS Monaco (12 095 spectateurs), le Paris Basketball va déménager en février à l’Adidas Arena, un autre monde par rapport à son environnement actuel. Même s’il faudra continuer à sensibiliser le public de la capitale puisque la Halle Carpentier est la deuxième salle la moins garnie avec seulement 69% de taux de remplissage. Le retour de Nanterre à la Défense Arena, contre Monaco en février, facilitera également cette hausse, contrairement à l’incendie de Sportica. Si l’enceinte gravelinoise était déjà l’une des plus petites salles de Betclic ÉLITE avec ses 3 043 places assises, le BCM va étriquer ses chiffres en déménageant à Dunkerque, avec les 2 500 sièges du Stade des Flandres.