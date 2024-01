Gravelines-Dunkerque jouera tous ses matches au Stade des Flandres à partir du 27 janvier

Après l’incendie qui a ravagé son antre, Sportica, le 25 décembre dernier, le BCM Gravelines-Dunkerque a annoncé ce vendredi 12 janvier dans un communiqué où se disputeront ses prochains matches à domicile.

Si les services de la Communauté Urbaine et de la Ville de Dunkerque ont redoublé d’efforts pour adapter dans les meilleurs le Stade de Flandres à la pratique du basket de haut niveau et aux standards de la Ligue Nationale de Basket (LNB), elle ne sera pas prête à temps pour la reprise des matchs à domicile à compter du 20 janvier prochain. Ainsi, la réception de Nanterre pour le compte de la 20e journée de Betclic ÉLITE se déroulera à la salle Calypso de Calais, tout comme la rencontre de FIBA Europe Cup face aux Turcs de Manisa le 24 janvier.

C’est à partir du 27 janvier et le match face à la JDA Dijon que le BCM Gravelines-Dunkerque jouera toutes ses rencontres de Betclic ELITE, Coupe de France et de FIBA Europe Cup au Stade de Flandres de Dunkerque, une antre habituellement dévolu aux handballeurs du Dunkerque Handball Grand Littoral (USDK), C’est une bonne nouvelle pour Jean-Christophe Prat et ses hommes, qui s’entraînent à Loon-Plage, puisqu’ils disposeront d’un outil de travail pérenne pour la fin de saison et la course au maintien dans laquelle ils sont engagés (17e et avant-dernier du championnat avec un bilan de 4 victoires pour 12 défaites).