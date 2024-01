Gravelines-Dunkerque a repris l’entraînement à Loon-Plage : « On a une énorme opportunité de devenir une vraie bande de frères »

Ce jeudi 4 janvier, c’était jour de reprise pour le BCM Gravelines-Dunkerque après la trêve hivernale. Une trêve et une reprise spéciales puisque le 25 décembre dernier la salle de Sportica a brûlé.

LIRE AUSSI. ITW Christophe Millois, l’historique de Sportica : « On a perdu notre maison mais on n’est pas dehors »

C’est à 13 minutes de route de sa salle historique que les joueurs de Jean-Christophe Prat s’entraînent désormais, au sein de la salle Léo Lagrange de Loon-Plage. Les Nordistes préparent leur première rencontre de l’année 2024 chez les Tchèques de Nymburk ce mercredi 10 janvier.

« On va en faire une opportunité »

Pour l’entraîneur parisien, interrogé par RMC Sport, cet évènement va peut-être servir au Basket Club Maritime, qui lutte pour son maintien en Betclic ELITE (17e avec 4 victoires et 12 défaites). « Il y a deux façons de réagir : soit on se trouve des excuses, soit on se dit que cette tragédie peut devenir une opportunité, explique-t-il. Et nous, on a pris la décision de se dire : on va en faire une opportunité. On a une énorme opportunité en 2024 de devenir une vraie bande de frères ».

LIRE AUSSI. [Photos] Sportica, le jour d’après au BCM Gravelines-Dunkerque

Le premier match de Gravelines-Dunkerque à domicile est programmé le samedi 20 janvier contre Nanterre. Comme toutes les parties de championnat de France, elle devrait être disputée au Stade de Flandres de Dunkerque, si celle-ci est prête à temps. Sinon, ce sera au Calypso de Calais, qui est censé accueillir les rencontres de FIBA Europe Cup.