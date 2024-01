À Bercy, Monaco en démonstration face à un Paris impuissant

Deux jours après le match NBA qui opposait les Cavs de Cleveland et les Nets de Brooklyn, l’Accor Arena remettait le couvert ce samedi soir pour le choc entre le Paris Basketball et l’AS Monaco, dans une rencontre de la plus haute importance pour les Parisiens. Au-delà du pure aspect comptable du classement, ces derniers se devaient de montrer qu’ils pouvaient rivaliser avec les protégés de Sasa Obradovic, après la gifle reçue début décembre sur le Rocher. Au contact un gros quart d’heure, les hommes de la capitale se sont ensuite écroulés, malgré un sursaut d’orgueil en fin de rencontre (92-85).

Un Accor Arena rempli de plus de 12 000 spectateurs, un record pour Paris

Les Monégasques, qui ouvraient les hostilités sur un 3-points de leur capitaine Yakuba Ouattara (6 points) dans le corner, faisaient la course en tête en début de partie face à des Parisiens visiblement tendus (12-6, 5′). La rentrée de Nadir Hifi (23 points à 7/18 de réussite aux tirs) permettait aux hommes de Tuomas Iisalo de placer un 10-0 et de prendre les commandes de la rencontre (16-12, 7′), pour le plus grand bonheur des 12 090 spectateurs présents (record d’affluence pour Paris à l’Accor Arena). Monaco, emmené par un Matthew Strazel saignant (10 points, dont 6 sur le 1er quart-temps), virait malgré tout en tête à la sirène (23-24, 10′). Le coude-à-coude se poursuivait dans le deuxième quart-temps acte avec l’entreprise de démolition Donta Hall (16 points, à 100% et 22 d’évaluation), régalant Bercy de ses dunks surpuissants, alors que les hommes de la capitale s’en remettaient à quelques flèches longue-distance et à l’activité d’Enzo Shahrvin (4 points) sous les cercles (35-35, 15′).

Sur les ailes d’un Mike James (19 points) agressif et entreprenant, auteur notamment d’une magnifique passe aveugle pour le local de l’étape, Mouhammadou Jaiteh (8 points), la Roca Team se détachait peu avant la pause (48-39, 19′). Auteur d’une faute naïve sur Jordan Loyd derrière l’arc, Tyson Ward (15 points et 6 rebonds) offrait même trois lancer-francs aux Monégasques sur l’ultime possession de la mi-temps (41-54, 20′).

Jordan Loyd flambe, Paris prend l’eau

Très discret jusque-là, T.J. Shorts (18 points à 6/17 aux tirs) sortait de sa boîte en début de seconde période. Le Californien, agressif près du cercle, signait sept points en quelques minutes pour répondre aux tirs primés de Jordan Loyd, impeccable dans l’exercice (3/7), et permettre de réduire l’écart (51-60, 24′). Monaco s’en remettait une fois de plus à sa force de frappe intérieure pour reprendre le large, grâce aux coups de butoir de Mouhammadou Jaiteh et d’un nouveau dunk de Donta Hall, bien décidé à régaler le large public présent à Bercy.(53-70, 27′). Mais dépassés par l’impact des hommes de la Principauté et par l’insolente adresse de Jordan Loyd (12 points dans le 3e quart-temps), en détresse à longue distance, Paris prenait l’eau (55-77, 30′) et coulait en même temps que son adresse extérieure (9/36 à 3-points au total, 20% sur les trois premiers quart-temps).

Une tentative de retour désespéré signée Hifi

Voyant le spectre d’une seconde correction se profiler face au leader, Paris ne baissait pas les bras et tentait un impossible retour dans le dernier acte sur les ailes d’un Nadir Hifi en feu. Décidément très à l’aise à l’Accor Arena après son récital lors du All-Star Game, l’Alsacien enchaînait les tirs primés pour ramener les siens sous la barre des 10 points (77-86, 37′). Paris poussait et revenait même à cinq petits points avant que Mike James ne douche définitivement les espoirs des joueurs parisiens d’un tir derrière l’arc plein de maîtrise à une minute du terme pour donner de l’air aux Monégasques (81-88, 39’).

Une nouvelle fois, Paris a raté le coche face à Monaco et devant son public, reculant ainsi à la 4e place du classement de Betclic ELITE. De son côté, Monaco a trouvé les ressources nécessaires pour rebondir après sa lourde défaite sur le parquet du Panathinaïkos jeudi soir en Euroleague.