Panathinaïkos – Monaco : la vengeance de Mathias Lessort (42 d’évaluation)

Quand Julie Yalap, de SKWEEK, lui a demandé s’il y avait une motivation supplémentaire lorsqu’il affrontait l’AS Monaco, le large sourire de Mathias Lessort ne pouvait pas trahir ses sentiments. « Non, non », a-t-il tenté de balayer. « Ça fait toujours quelque chose quand on affronte son ancienne équipe mais c’est juste un match de saison régulière qu’il fallait gagner en mettant les émotions personnelles de côté. » Personne ne sera obligé de le croire. On veut bien croire qu’il n’y a plus aucune animosité envers la Roca Team, que de l’eau a coulé sous les ponts, mais toujours est-il que le club de la Principauté était la victime idoine du meilleur match en carrière du Martiniquais.

« Ça fait du bien d’avoir de telles statistiques »



En octobre 2021, alors à Tel-Aviv, Mathias Lessort nous avait accordé un long entretien téléphonique, où l’émotion était perceptible, six mois après le sacre monégasque en EuroCup. La volonté de prolonger l’aventure semblait commune, mais ne s’était finalement jamais concrétisée, laissant une cicatrice ouvert chez lui. « Par rapport à ce qui s’est passé, à ce que j’ai fait pour le club, plus de respect et d’honnêteté aurait été la moindre des choses », plaidait-il. « J’ai appris à passer outre l’avis des gens. Par contre, les mensonges et le manque de respect, je n’aime pas trop… » Depuis cet été parsemé d’incompréhensions, c’était la cinquième fois que l’ancien intérieur de Chalon-sur-Saône affrontait l’AS Monaco mais jamais il ne lui avait fait aussi mal : 23 points à 9/10, 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 7 fautes provoquées pour 42 d’évaluation en 34 minutes. Record en carrière égalé au scoring et largement battu pour l’évaluation, avec une ancienne pointe à 37 (contre Valence en décembre 2022). « Ça fait du bien d’avoir des statistiques comme celles-ci », a glissé le héros du soir au micro d’EuroLeague TV. « En revenant de blessure, j’ai connu des soirées où j’ai éprouvé beaucoup de difficultés. J’essaye de retrouver mon rythme et la pleine possession de mes moyens physiques donc des soirées comme celles-ci sont bonnes pour ma confiance. »

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗮𝘀 𝗟𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗮 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗲𝘂𝘅 ! 🦁 Sans oublier les 90% aux tirs… 🤩

La Roca Team perd du terrain sur le Top 6…

Dominateur dans tous les secteurs du jeu, Mathias Lessort n’a laissé aucune chance à son ancien club, où il ne reste plus personne de son époque, si ce n’est l’assistant Sergii Gladyr, des membres du staff médical et le GM Oleksiy Yefimov, évidemment au centre des négociations cet été-là. En regagnant la Principauté, la tête pensante ukrainienne risque d’ailleurs peut-être de s’interroger sur la suite à donner aux évènements tant la Roca Team a paru dépassée, une nouvelle fois, vaincue pour la troisième fois en quatre rencontres.

Sans Élie Okobo, suspendu, ni Jordan Loyd, en civil, et avec un Mike James longtemps tenu à 0 point par l’incroyable Jerian Grant (peut-être vexé par le tweet du même James présentant John Brown III comme le meilleur défenseur d’EuroLeague), l’AS Monaco a livré une triste copie, incapable de rivaliser avec le talent grec (63-88). « Le Panathinaïkos nous a surclassés », regrette Sasa Obradovic. « On n’a pas eu la moindre de les mettre en difficulté. Ce n’est pas facile d’expliquer certains ratés, on a manqué tellement de shoots sous le panier. » Au-delà du contenu du match, déjà inquiétant, les champions de France ont surtout aussi perdu du terrain sur leur objectif majeur, le Top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs, potentiellement à deux longueurs si le Maccabi Tel-Aviv s’impose vendredi face au Partizan Belgrade.