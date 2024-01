Élie Okobo suspendu par Monaco

Élie Okobo vient d’être suspendu pour une durée indéterminée par Monaco suite, selon nos informations, à un accrochage avec un coéquipier lors de la rencontre contre l’Olympiakos, ce jeudi 4 janvier. Le club de la Principauté a confirmé la nouvelle, évoquant « une violation des règles internes ».

L’arrière de la Roca Team, qui réalise une première partie de saison un peu en deçà (10,2 points à 38,5% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 3,2 passes décisives en 25 minutes après 19 matches d’EuroLeague) de l’exercice précédent (12,5 points à 44,1%, 2,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 26 minutes), pourrait manquer les deux matches de la semaine prochaine, le mardi 9 janvier contre Baskonia puis le jeudi 11 janvier chez le Panathinaïkos Athènes. Reste à savoir si le staff pourra réintégrer Jordan Loyd (dos) et Matthew Strazel (malade) d’ici là, alors que remporter ces deux matches apparaît essentiel pour Monaco, qui vient de perdre deux rencontres de suite, lâchant ainsi prise avec le Top 6.

Ce n’est pas la première fois que l’AS Monaco suspend l’un de ses joueurs. Cela avait également été le cas avec Mike James la saison dernière. En mars, l’ancien meilleur scoreur de l’EuroLeague avait été écarté pendant deux semaines suite à une sortie trop arrosée. Une punition qui avait eu un effet bénéfique sur la suite de ses performances…