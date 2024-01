Battue par l’Olympiakos, l’AS Monaco s’éloigne du Top 6

Battue mardi soir par le Maccabi Tel-Aviv, l’AS Monaco espérait se relancer face à l’Olympiakos. Ce jeudi, les Monégasques ont craqué en toute fin de match (75-73) et peuvent nourrir des regrets après avoir joué les yeux dans les yeux avec les Grecs.

Une Roca Team combative devant à la pause

Privés de Matthew Strazel et Jordan Loyd, les hommes de Sasa Obradovic ont pourtant pu compter sur un bon John Brown (9 points et 5 rebonds) pour creuser l’écart au cours des dix premières minutes avant de voir les locaux revenir dans la partie. À l’issue d’un premier quart-temps accroché, la Roca Team a conservé un léger avantage (17-21).

Dans une rencontre extrêmement disputée entre deux formations qui n’ont pas voulu se laisser distancer, les coéquipiers de Thomas Walkup (9 points, 6 rebonds et 9 passes décisives) ont tenu tête aux Monégasques. Bousculée par des Grecs tenaces et efficaces, l’AS Monaco a fait preuve de caractère pour rentrer aux vestiaires avec deux petits points d’avance (34-36).

Mike James muselé

De retour sur le parquet d’Athènes, les joueurs de Sasa Obradovic se sont appuyés sur l’efficacité d’un surprenant Mouhammadou Jaiteh dans la peinture, enfin percutant (14 points et 4 rebonds), pour continuer de faire la course en tête dans ce match. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi jusqu’à la fin de la rencontre. Si les locaux ont poussé pour recoller au score, les Monégasques n’ont pas flanché… dans un premier temps.

Car toujours devant de deux petites longueurs à dix minutes du terme (56-58, 30′), la Roca Team n’a pas su résister au retour adverse pour l’emporter et ainsi se relancer en EuroLeague après la défaite de mardi contre le Maccabi Tel-Aviv. Isaiah Canaan (16 points) a permis aux siens d’enterrer tout espoir de retour monégasque. Sur un dernier airball de Mike James, contenu à 10 points, son plus petit total de la saison, Monaco a fini par craquer en toute fin de match (75-73), concédant sa deuxième défaite de la semaine sur la scène européenne et menace de se retrouver éjectée de la zone des play-in, désormais 10e provisoire (10v-9d), notamment devancée par l’Olympiakos de Moustapha Fall (17 d’évaluation), victorieux de ses quatre dernières sorties. « Quand on joue Monaco, on sait que ça va être un combat », pouvait sourire le géant français en zone mixte. « Ça a été dur, ils ont mené tout le match mais on a gagné à la fin, comme eux à l’aller. Ça fait 1-1 maintenant. Ça nous fait du bien de gagner. La dynamique était mauvaise : il y avait pas mal de soucis internes, de blessures mais on peut maintenant s’entraîner au complet et ça porte ses fruits. »

La réaction de Mam’ Jaiteh sur SKWEEK « C’est un défaite vraiment frustrante. On a été devant tout du long, on a bien abordé le match, on était bien dans l’intensité et la présence. Mais on a quelques absences. Face à une équipe comme ça, chez elle, on ne peut pas se permettre d’avoir ces trous-là. C’est vraiment très frustrant. Ma performance ? J’essaye de pouvoir aider un maximum, d’être prêt quand on fait appel à moi. Je vais continuer à le faire. Mais c’est la défaite qui prime ce soir. Faire ça quand on perd, c’est moins bien… »

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre