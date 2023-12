Le champion de France se fait respecter : +22 pour Monaco contre Paris !

Betclic ELITE - Dans le choc de cette première partie de saison du championnat de France, Monaco a fait respecter la hiérarchie et surtout montrer de quel bois se chauffait le champion de France en titre. Son dauphin, le Paris Basketball, a dû se résoudre à s'incliner de plus de 20 points ce dimanche soir (84-62).

Le champion de France en titre face à son dauphin. L’armada monégasque face au club de la capitale et ses renforts en provenance de Bonn. L’actuel 3e de l’EuroLeague face à l’équipe qui a le plus impressionné en Betclic ELITE. Ce choc entre Monaco et le Paris Basketball était très attendu à Gaston-Médecin ce dimanche soir. En premier lieu par Sasa Obradovic et ses joueurs qui, avec la concentration et la rigueur des grands matchs, ont infligé au club de la capitale une lourde défaite de plus de 20 points (84-62). La Roca Team a dépassé les Parisiens dans quasiment tous les domaines, comme l’illustre les évaluations collectives des deux formations (100 à 54).

Paris asphyxié en première mi-temps

Comme rarement cette saison, et certainement pour la première fois sur une aussi longue durée, le Paris Basketball a été pris à son propre piège : celui de l’asphyxie. D’habitude si pressant sur son adversaire, ne le laissant pas respirer, le club de la capitale a cette fois été dans le rôle de la victime.

En première période, les hommes de Tuomas Iisalo n’ont pas pu contenir les premiers pas des attaquants monégasques, ni contrôler le rebond défensif (14 prises offensives pour l’ASM) ou encore imposer leur jeu en attaque. Laissant délibérément beaucoup d’espaces au maître à jouer parisien, T.J. Shorts, Monaco a déboussolé le meneur californien. Avant même la pause, la Roca Team a fait grimper sa marge jusqu’à +19, pour finalement mener de dix points à la mi-temps (44-34).

Le coup de chaud entre Jordan Loyd et Gauthier Denis

Fort d’une bonne fin de première mi-temps, Paris a malgré tout continué à exister dans la partie avec l’apport de ses ailiers (8 points pour Malcolm, 7 pour Ward). La partie s’est ensuite animée avec l’altercation entre le meneur monégasque Jordan Loyd et l’arrière parisien Gauthier Denis, où la finalité fut l’exclusion de l’Américain. Un élément qui a indirectement intensifié la rencontre d’un point de vue physique.

Malgré des contacts beaucoup plus rudes défensivement, le club de la Principauté a gardé son emprise sur la rencontre en continuant à dominer le match dans le match des bases arrières : la paire Mike James (22 points) – Elie Okobo (15 points) a montré sa supériorité actuelle au duo T.J. Shorts (13 points à 5/11 aux tirs) – Nadir Hifi (8 points à 4/15 aux tirs).

Flirtant toujours avec la barre des dix points d’écarts, Paris a entretenu un mince espoir de retour en début de 4e quart-temps (69-57, 31′). Cet espérance fut assez vite balayé par la solidité monégasque du soir, Monaco étant bien décidé à montrer qui était le patron du championnat de France. Avec deux victoires d’avance sur l’ASVEL (un match en plus) et trois sur le Paris Basketball, ainsi que des succès lors des confrontations directes face à ses rivaux sur cette phase aller de Betclic ELITE, il n’y a pour le moment pas de place au doute. Après Monaco, Paris va poursuivre sa série de matchs du haut de tableau avec la réception de l’ASVEL le dimanche 10 décembre (19h), puis un déplacement à Bourg-en-Bresse lors de la journée suivante.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre