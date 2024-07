Élie Okobo et Théo Maledon coupés, la liste des 12 Bleus pour les JO est connue !

Après les récents départs de Nadir Hifi et Jaylen Hoard, Vincent Collet et son staff ont tranché à quelques heures de la deadline pour communiquer la liste des 12 joueurs des Jeux Olympiques de Paris: Elie Okobo et Théo Maledon ne sont pas retenus.

A la mène, Théo Maledon avait fait une très bonne impression face à la Turquie avec la 4ème meilleure évaluation de l’équipe en seulement 13 minutes de temps de jeu (8 points, 4, rebonds, 4 passes décisives pour 15 d’évaluation). Ce fut en revanche plus compliqué en Allemagne avec 1 point et 0 passe décisive en 10 minutes. Il devrait rejoindre l’effectif du Magic d’Orlando pour la Summer League NBA.

Dernier joueur coupé, le choix de se passer d’Elie Okobo a sans doute été très difficile également. Altruiste mais peut-être pas assez agressif sur les deux premiers matchs de préparation avec 3 tirs tentés (et 6 points) en 26 minutes. Son coéquipier à Monaco Matthew Strazel créé lui une mini surprise et va disputer sa première compétition internationale senior, en tant que meneur titulaire?

La liste finale des 12 joueurs pour l’équipe de France de basket masculine: