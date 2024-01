Elie Okobo : « J’ai essayé de prendre du recul, me regarder dans la glace »

Elie Okobo a réintégré l’effectif de Monaco la semaine dernière, avant la victoire face au Real Madrid. L’international français avait été suspendu deux semaines plus tôt, à la suite d’une altercation avec un coéquipier lors du match perdu chez l’Olympiakos Le Pirée. Le général manager du club monégasque, Oleksiy Yefimov, avait indiqué que cette sanction visait surtout à le « remettre sur les bons rails ».

Une semaine après son retour au sein de la Roca Team, le Bordelais revient sur cette période de mise à l’écart :

« J’ai passé dix jours sans l’équipe. Le cardio revient petit à petit. Je suis avec le groupe, je suis content. Les deux derniers matches que l’on a disputés, on les a gagnés, ça me fait plaisir aussi. Mon shoot de la gagne face au Mans ? J’ai vu la main gauche ouverte, j’y suis allé… J’étais heureux pour l’équipe. Ma suspension, comment je l’ai vécue ? Être éloigné de l’équipe, ce n’est pas facile, regarder les matches à la télé, c’est frustrant. J’ai essayé de prendre du recul, me regarder dans la glace, voir les choses que je pouvais améliorer, que je pouvais changer. Faire le mieux pour l’équipe. Cela m’a fait du bien aussi. Je pense que je reviens avec un meilleur visage, des petits détails pour le groupe pour que ça fonctionne encore mieux. »