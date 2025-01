Élie Okobo s’excuse de son doigt d’honneur et sera sanctionné par Monaco

En fin de rencontre contre Nanterre ce samedi 11 janvier, Élie Okobo a été l’auteur d’un geste très malheureux. Expulsé après une faute anti-sportive et une faute technique, l’arrière monégasque a regagné les vestiaires en adressant un doigt d’honneur au corps arbitral et notamment l’arbitre Freddy Lepercq.

Ce dimanche 12 janvier, l’AS Monaco a publié un communiqué avec un message d’excuses d’Élie Okobo. Comme son entraîneur Vassilis Spanoulis la veille, il reprend le terme « d’inacceptable » pour qualifier son geste, ajoutant que « cela n’a rien à faire sur un terrain de basket ».

En attendant, Élie Okobo risque une lourde sanction de la part de la LNB pour ce vilain de geste. La Roca Team a également précisé que « le joueur sera sanctionné conformément au règlement interne du club ».

Je tiens à présenter de nouveau mes excuses auprès de Freddy Lepercq et surtout aux jeunes qui me suivent et me prennent comme exemple. Je suis un compétiteur et je me dois transmettre de meilleures valeurs sur un terrain qu’hier.

