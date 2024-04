Le Real Madrid repasse provisoirement en tête, Fabien Causeur retrouve du temps de jeu

Le Real Madrid a vaincu l’Obradoiro CAB, le club de Saint-Jacques de Compostelle, sur le score de 79 à 69 ce dimanche 28 avril. Fabien Causeur a eu l’opportunité de s’exprimer, lui qui n’a quasiment pas eu de temps de jeu pour débuter les playoffs d’EuroLeague, avec une seule minute de jeu lors du match 1 de la série contre Baskonia. Avec ce succès, les Madrilènes reprennent la tête de la Liga Endesa avant le match opposant les deux finalistes de la BCL : Tenerife et Malaga.

Puissance 36 pour le trio français Yabusele – Poirier – Causeur

Le chiffre clé de la rencontre est 36. Les trois Français de la Maison ont cumulé une évaluation de 36 au total : 12 chacun. Fabien Causeur a disputé son plus gros temps de jeu en Liga Endesa depuis la mi-janvier, avec 24 minutes de jeu. L’ancien joueur de Cholet en a profité pour marquer 12 points à 5 sur 9 aux tirs, en plus de réaliser 3 passes décisives et de capter 3 rebonds. Le duo d’intérieurs tricolores a également été à son avantage, avec les 9 points et 4 rebonds de Vincent Poirier, ainsi que les 11 points de Guerschon Yabusele.

Cependant, c’est bel et bien l’incontournable Dzanan Musa qui a porté l’équipe de madrilène. Le Bosnien a cumulé une évaluation de 17, marquant 13 points à 4/6 aux tirs. Le Real devra patienter jusqu’à mercredi et le match Tenerife-Malaga, remake de la finale de la BCL, pour savoir s’il reste leader à trois journées de la fin du championnat de Liga Endesa.