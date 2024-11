En échec, Mathieu Boyer quitte Nancy : direction Le Portel !

Dans sa carrière, marquée par d’une ascension de la NM3 à la Betclic ÉLITE sans centre de formation, Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) n’avait jamais réellement connu l’échec. Mais le Gardois a découvert ce que signifiait ce mot : embauché par le SLUC Nancy l’été dernier, il n’a jamais su se faire une place en Lorraine, coincé dans l’ombre du géant Shevon Thompson. Avec 9,5 minutes de jeu, l’ancien antibois était le joueur le moins utilisé par Sylvain Lautié.

C’est désormais de l’histoire ancienne puisque Mathieu Boyer a été officiellement libéré de son contrat par le SLUC, malgré un engagement portant jusqu’au 30 juin 2026. En six apparitions de Betclic ÉLITE, il ne laissera pas un souvenir impérissable à Nancy (2,7 points à 55%, 1,8 rebond et 1 passe décisive de moyenne), malgré un éclair en Coupe de France à Strasbourg (12 points et 12 rebonds).

Le @SLUCbasketNancy et Mathieu BOYER ont convenu de mettre un terme d’un commun accord à leur relation contractuelle . Le Club tient à remercier Mathieu pour son professionnalisme et sa gentillesse et lui souhaite la meilleure des continuations pour la suite de sa carrière ! pic.twitter.com/7ziDZ9RddG — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) November 27, 2024

Une incongruité dans sa carrière, faite d’une domination répétée à chaque division : troisième meilleur marqueur de NM3 en 2016/17 (24,3 points avec la réserve du SAP Vaucluse), meilleur scoreur de la finale de NM2 l’année suivante avec Feurs (19 unités contre Feurs), n°1 français à l’évaluation en NM1 avec Bordeaux en 2020, n°1 tout court en 2021 avec Boulogne-sur-Mer, n°1 (avec seulement 25 minutes par match) la saison dernière avec Antibes (14,4 points à 61%, 9,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 20 d’évaluation en 28 matchs sous les couleurs des Sharks), l’ancien pivot de Saint-Chamond était attendu plus beau que cela en première division par tout le monde, à commencer par son ex-coach Sylvain Lautié. « Il a toujours été un grand scoreur et il le sera aussi en Betclic ÉLITE, je n’ai aucun doute là-dessus », clamait-il cet été.

Le Portel, contexte favorable ?

Mathieu Boyer va cependant d’avoir l’occasion de tenter de confirmer les propos de son ancien entraîneur, un peu tard pour son propre intérêt cela dit, puisqu’il ne va pas redescendre d’un échelon. Le meilleur pivot de Pro B est attendu, selon nos informations, au Portel, qui cherchait à rééquilibrer son effectif depuis le départ de l’intérieur DeAndre Pinckney pour Israël. Il rejoindra ainsi un environnement plus favorable à l’épanouissement des débutants en Betclic ÉLITE : ainsi, c’est à l’ESSM qu’il aura sa seconde chance au plus haut niveau, tentant de suivre le sillon creusé avant lui par Ivan Février, Digue Diawara, Bastien Vautier, soit tous ces joueurs de Pro B qui ont réussi en Betclic ÉLITE sous la coupe d’Éric Girard. Avec même, pour le clin d’œil, une poursuite de son ascension personnelle puisqu’il va découvrir, en prime, la Coupe d’Europe, sa nouvelle équipe stelliste étant qualifiée pour le second tour de la FIBA Europe Cup. De la NM3 à la Coupe d’Europe, sans centre de formation, cela sonne encore mieux !