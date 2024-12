En proie au « doute », le « soulagement » de Dijon après la victoire à Nanterre

La trêve internationale de novembre a pu accroitre les doutes dans les têtes de la JDA Dijon. Malgré une qualification pour le second tour de la FIBA Europe Cup, le club bourguignon vit un début de saison compliqué en Betclic ELITE, où il loge dans les bas-fonds du classement. Mais après avoir restructuré son effectif ces derniers jours, avec l’arrivée de Gregor Hrovat et Phil Booth en lieu et place de Joshua Obiesie et Kyler Edwards, la Jeanne d’Arc a retrouvé le succès en championnat à Nanterre samedi 30 novembre.

À Nanterre, le « nouveau départ » de Dijon ?

Pour la première fois depuis plus d’un mois en Betclic ELITE, Dijon est donc sorti vainqueur d’une rencontre (la précédente datait du 19 octobre à Bourg-en-Bresse). Si tout n’a pas été parfait à Nanterre, loin de là, son entraîneur Laurent Legname retenait avant tout « le soulagement » procuré par ce succès, comme rapporté par Le Bien Public.

« On voulait retrouver la victoire, quels que soient les moyens, et ce succès est un vrai soulagement pour tout le monde, car on doutait. […] Ce n’était pas le plus beau match du monde, avec 16 balles perdues en première période, mais heureusement on n’en fait que 2 en deuxième. On parvient aussi à faire 21 passes car on a réussi à faire vivre le ballon, avec des renversements surtout en deuxième, et gagner en limitant un adversaire à 72, c’est bien. »

Dans les Hauts-de-Seine, si Dijon a pu sécuriser sa victoire grâce aux précieuses interventions d’Axel Julien (un tir à 3-points) et Christian Sengfelder (un rebond offensif + 2 lancers francs) dans la dernière minute de jeu, la JDA a aussi pu compter sur le meilleur match de la saison de Markis McDuffie (19 points à 7/9 aux tirs, 12 rebonds et 3 passes décisives pour 32 d’évaluation).

« Cette victoire fait du bien parce qu’on travaillait dur, sans récompense. Après la trêve internationale, c’est un peu un nouveau départ, et démarrer par deux victoires, c’est le plus important. » Markis McDuffie

Désormais à 3 victoires pour 6 défaites, la JDA Dijon a un début de calendrier abordable au début du mois de décembre pour tenter une remontée au classement, avec un déplacement au Portel et la réception de l’Élan Chalon. Les choses seront plus corsées ensuite avec trois déplacements en dix jours, dont un chez le leader Cholet.