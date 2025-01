Encore 29 points pour Ousmane Dieng en G-League

Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) continue de cartonner en G-League. Le MVP des finales 2024 a encore inscrit 29 points ce lundi 13 janvier au Paycom Center, contre les Raptors 905.

Ses 29 points à 10/17 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 5 rebonds, 8 passes décisives et 3 contres en 33 minutes n’ont cependant pas suffi pour permettre à son équipe, le OKC Blue, de s’imposer contre la franchise affiliée aux Toronto Raptors, qui occupent la tête de la conférence Est avec 5 victoires et 2 défaites. C’est en deuxième mi-temps que les visiteurs ont pris le dessus.

Ousmane Dieng, qui avait déjà brillé face aux Austin Spurs de Sidy Cissoko ce samedi, va tâcher de rééquilibrer le bilan du Blue, désormais à 4 défaites pour 3 victoires.

29 PTS ⚡️ 5 REB ⚡️ 8 AST ⚡️ 3 3PM

Reigning G League Finals MVP Ousmane Dieng STUFFED the stat sheet tonight for the @okcblue! This was his third 25+ point game of the regular season. pic.twitter.com/CId7nZoHfN

— NBA G League (@nbagleague) January 14, 2025