Baptême du feu en EuroLeague contre l’ASVEL : 15 points et 4 rebonds. Une semaine plus tard, sur le terrain de l’AS Monaco : 13 points et 7 rebonds. Puis, sa première double semaine en EuroLeague : 18 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d’évaluation dans une victoire de prestige face à l’Anadolu Efes avant de signer 14 points à 5 sur 8 aux tirs sur le parquet du Partizan Belgrade. Dire que Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) s’est acclimaté à l’EuroLeague relève de l’euphémisme tant l’ancien joueur des Trail Blazers de Portland crève l’écran en ce début de campagne européenne.

Meilleur marqueur en EuroLeague du Maccabi Tel-Aviv

Débarqué au Maccabi en provenance de l’ennemi juré de l’Hapoël Tel-Aviv à l’intersaison, le Français s’est déjà imposé comme le meilleur scoreur (15,5 points) de l’équipe en EuroLeague depuis le départ de Jordan Loyd, et le troisième à l’évaluation (15,8). Des chiffres qui traduisent à eux seuls la parfaite adaptation du natif du Havre à l’institution israélienne et à ses standards d’excellence mais aussi la place prise par l’ex-NBAer dans le groupe d’Oded Kattash. Jaylen Hoard est ainsi devenu en près d’un mois le joueur le plus utilisé par son entraîneur en EuroLeague (27 minutes).

Signe de l’importance prise par l’ancien du Pôle France au Maccabi, le fils d’Antawn Hoard a passé 27 minutes sur le parquet dimanche en championnat d’Israël, plus gros total des Jaune et Bleu. Un temps de jeu conséquent largement mis à profit par l’ancien étudiant de Wake Forest, auteur de ses meilleurs statistiques de la saison avec 14 points à 5 sur 6 au shoot, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation dans la victoire du Maccabi face à l’Hapoël Gilboa Galil.

Si le club nation apparaît comme le grand favori à sa propre succession en Winner League, il aura bien besoin des prouesses de son ailier-fort tricolore pour se frayer un chemin vers les playoffs d’EuroLeague (deux victoires et deux défaites après 4 journées de saison régulière).