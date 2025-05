Entame poussive pour Rudy Gobert et les Wolves, Stephen Curry blessé

Alors que les Cavaliers du duo Kenny Atkinson – Vincent Collet ont subi une improbable remontada, s’inclinant au buzzer contre Indiana (119-120) à cause d’un 0-8 concédé dans les 45 dernières secondes, sont désormais dos au mur (0-2), les Timberwolves n’auront plus trop le droit à l’erreur non plus lors du Match 2.

TYRESE HALIBURTON WINS GAME 2 FOR THE PACERS 😱🤯 WHAT. A. WILD. PLAY. pic.twitter.com/rFsjZmtrBz — NBA (@NBA) May 7, 2025

Dès l’entame de sa demi-finale de conférence, Minnesota a perdu l’avantage du série contre Golden State (88-99). Pourtant, les Wolves ont pu croire que leur tâche avait été facilitée par la sortie sur blessure de Stephen Curry (13 points en 13 minutes), visiblement touché à l’ischio-jambier gauche.

Las, Golden State a su trouver d’autres relais et les Wolves avaient visiblement perdu le rythme après six jours sans jouer. Attendu de pied ferme par l’un de ses meilleurs ennemis, Draymond Green (18 points, 8 rebonds et 6 passes décisives), Rudy Gobert a eu du mal à entrer dans sa série (9 points à 4/7, 11 rebonds et 3 contres en 26 minutes).