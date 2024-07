Étonnant money-time à Lille : la Chine se saborde face à l’Espagne

Du haut de son immense carrière de commentateur télé, on ne pourra pas reprocher à George Eddy de ne pas avoir expérimenté une multitude de situations. Or, depuis son canapé, l’ex-voix du basket français a halluciné devant la fin de match tragicomique de l’équipe de Chine, pourtant favorite face à l’Espagne. « J’ai rarement vu une équipe se foutre en l’air comme la Chine », a twitté le Franco-Américain.

Car de fait, les vice-championnes du monde n’auraient jamais dû perdre face à la Roja. Déjà parce que les Espagnoles n’ont mené que 50 secondes pendant tout le temps règlementaire, courant derrière le score à partir de la 4e minute (7-6). Mais elles n’ont jamais su tuer le match, ne prenant jamais plus de 10 longueurs d’avance. Et surtout parce que leur gestion du money-time fut absolument incompréhensible : le choix de ne pas faire faute à +3, sur la dernière possession, laissant Leonor Rodriguez planter un 3+1, une prolongation à trois balles perdues et le choix d’aller marquer dans la raquette sur l’ultime ballon, alors qu’elles étaient à -3. Un panier à deux-points, ça ne rattrape pas un retard de trois points. Et au bout du compte, ça fait une première défaite pour l’outsider chinois, vaincu 89-90.

Leonor Rodriguez hits the three and gets fouled to tie it!!!

She didn’t hit the free throw and Spain-China is headed to OT.

What a game pic.twitter.com/ps7t39cW47

— Blake (@blakesilverman) July 28, 2024