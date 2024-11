Evan Fournier et Jaylen Hoard se livrent un duel au sommet : 20 points chacun

Très clairement en train de s’imposer comme un attaquant majeur en EuroLeague (19, 22 et 20 points sur ses trois dernières sorties européennes), Evan Fournier a poursuivi sa montée en puissance avec l’Olympiakos. Loin de l’ambiance surchauffée du derby athénien de la semaine dernière (seulement 233 spectateurs au Pionir), l’arrière du Pirée a cette fois de nouveau marqué 20 points, deux jours après avoir atteint la même barre face à l’ASVEL.

Deuxième marqueur et deuxième temps de jeu de l’Olympiakos (29 minutes), Evan Fournier a eu une importance déterminante dans la courte victoire des Reds (94-91). D’autant plus qu’il a fait preuve d’une belle efficacité avec un joli 7/12 aux tirs, tout en ajoutant 4 rebonds et 2 passes décisives.

À ses côtés, Moustapha Fall s’est moins distingué, devant une nouvelle fois se contenter de 12 minutes de jeu, dans sa moyenne de la saison, largement inférieure aux précédentes (toujours à plus de 22 minutes avec l’Olympiakos). Le géant tricolore a cumulé 4 points à 1/2 et 3 passes décisives. Mais dans la raquette, c’est surtout un autre Français qui a brillé : intérieur du Maccabi Tel-Aviv, Jaylen Hoard a tout tenté, en vain… Le natif du Havre a livré son meilleur match statistique, sans la moindre imperfection comptable : 20 points à 8/8 aux tirs, 4/4 aux lancers-francs, 4 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 0 balle perdue pour 27 d’évaluation en 30 minutes.